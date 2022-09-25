-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه من المستوى الثاني حول أمطار غزيرة وبرد عبر 16 ولاية
اقتصاد

وزير المالية: هكذا يمكن امتصاص الكتلة النقدية من السوق السوداء

الشروق أونلاين
  • 1580
  • 0
وزير المالية: هكذا يمكن امتصاص الكتلة النقدية من السوق السوداء
أرشيف

أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أنّ تمويل الاقتصاد من خلال مصادر بديلة على غرار التمويل الإسلامي، قد يمكننا من امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق السوداء.

وأوضح كسالي، خلال أشغال اليوم الأول لاجتماع الحكومة والولاة، تمويل الاقتصاد من خلال مصادر بديلة على غرار التمويل الإسلامي، حيث يمكن تنويع المنتجات المالية الإسلامية قصد امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في  السوق الموازية.

وقال الوزير إنّ السلطات اتخذت خلال السنتين الأخيرتين “جملة من الإجراءات للحفاظ على سوق العمل وحماية الاقتصاد والاستقرار المالي للمؤسسات” موازاة مع إصلاحات مالية “لتفادي الأزمات المستقبلية.

وأضاف كسالي ولدى تطرقه إلى المالية المحلية، ذكر كسالي أنّ الجماعات المحلية تموّل وفق آليات مختلفة تتكون من موارد ذاتية وضرائب وأصول ومن خلال تدخلات الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية لتقليل الفوارق بين البلديات.

مقالات ذات صلة
تشديد الرقابة الجمركيّة لإحباط “التصريحات الكاذب”

تشديد الرقابة الجمركيّة لإحباط “التصريحات الكاذب”

اتفاق حول منح الجزائر حصص صيد في المياه الإقليمية الموريتانية

اتفاق حول منح الجزائر حصص صيد في المياه الإقليمية الموريتانية

قانون الاستثمار مرجعيّ وغطّى كل النقائص والثغرات

قانون الاستثمار مرجعيّ وغطّى كل النقائص والثغرات

هني: الجزائر تحصي قرابة 3 ملايين عامل في قطاع الفلاحة

هني: الجزائر تحصي قرابة 3 ملايين عامل في قطاع الفلاحة

رئيس “إيني”: بفضل الجزائر امتلأت مخزوناتنا من الغاز

رئيس “إيني”: بفضل الجزائر امتلأت مخزوناتنا من الغاز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد