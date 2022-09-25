وزير المالية: هكذا يمكن امتصاص الكتلة النقدية من السوق السوداء

أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أنّ تمويل الاقتصاد من خلال مصادر بديلة على غرار التمويل الإسلامي، قد يمكننا من امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق السوداء.

وأوضح كسالي، خلال أشغال اليوم الأول لاجتماع الحكومة والولاة، تمويل الاقتصاد من خلال مصادر بديلة على غرار التمويل الإسلامي، حيث يمكن تنويع المنتجات المالية الإسلامية قصد امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية.

وقال الوزير إنّ السلطات اتخذت خلال السنتين الأخيرتين “جملة من الإجراءات للحفاظ على سوق العمل وحماية الاقتصاد والاستقرار المالي للمؤسسات” موازاة مع إصلاحات مالية “لتفادي الأزمات المستقبلية.

وأضاف كسالي ولدى تطرقه إلى المالية المحلية، ذكر كسالي أنّ الجماعات المحلية تموّل وفق آليات مختلفة تتكون من موارد ذاتية وضرائب وأصول ومن خلال تدخلات الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية لتقليل الفوارق بين البلديات.