وزير المالية يتحادث مع وفد من الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية

استقبل وزير المالية، لعزيز فايد، وفدا من الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية بقيادة رئيسه الفارو لاريو، حيث تطرق معه إلى فرص التعاون الثنائي.

وأفاد بيان للوزارة أن الوزير فايد أبر خلال اللقاء، “التاريخ الذي يربط الجزائر بالصندوق الدولي للتنمية الفلاحية”، مذكرا بأن “بلادنا عضو مؤسس لهذه المؤسسة المالية التي سبق ان تراسها جزائري الا وهو الراحل ادريس الجزائري خلال عهدتين متتاليتين”.

كما أكد الوزير بهذه المناسبة على “أن الجزائر والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية يتقاسمان نفس القيم والأهداف سيما فيما يخص مكافحة الفقر والمجاعة والفوارق في العالم”.

وأضاف أن “الأسباب التي كانت وراء انشاء هذه المؤسسة لازالت قائمة بالنظر الى الظرف العالمي الذي لازال قائما”.

كما أكد فايد على إرادة الحكومة الجزائرية في جعل قطاع الفلاحة اداة لخلق الثروة و مناصب الشغل و مساهما في تنمية الصادرات خارج المحروقات.

كما تناول فايد الإجراءات التحفيزية والتسهيلية المخصصة لهذا القطاع في قانون المالية لسنة 2024 رغم الظروف المالية.

و في مجال التعاون المالي سيما فيما يخص إعادة تشكيل موارد هذه المؤسسة، أبدى وزير المالية “استعداد بلادنا لتقديم مساهمتها في هذا الاطار و مواصلة دعمها و تضامنها مع المستفيدين من خدمات الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية”.

أما فيما يتعلق بالتعاون الثنائي، فقد ذكر فايد بقرار السلطات الجزائرية بعدم اللجوء إلى التمويلات الخارجية, معربا عن أمل الجانب الجزائري في رؤية هذا التعاون يتعزز في مجالات المرافقة التقنية و الخبرة و المهارات عبر الاعتماد على خبرة الصندوق في هذا المجال.

من جانبه أكد لاريو على “إرادة مؤسسته في تعزيز العلاقات مع الجزائر”.

وختم الجانبان لقاءهما بالتأكيد على الالتزامات المتبادلة في مجال التعاون المالي ودعم الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية للقطاع الفلاحي في الجزائر بهدف “إنشاء اقتصاد ناشئ ومتنوع يقوم على قطاع فلاحي فعال يساهم في تنمية مستدامة وشاملة ومنصفة”.