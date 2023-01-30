وزير المالية يحسم الجدل بشأن قضية تعاضدية تأمين عمال التربية والثقافة 

رد وزير المالية جمال كسالي على النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد رابحي عن سؤاله حول وضعية تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة “maatec”.

وقال الوزير كسالي في رده الكتابي إنه نظرا للخروقات التي شابت تسيير تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة MAATEC. لم يكن في وسع مصالحنا سنة 2017 تجديد اعتماد هذه التعاضدية الذي انتهت صلاحيته في ماي 2017.

وأضاف الوزير أنه تم إسناد تسيير هذه التعاضدية إلى متصرف مؤقت الذي عين من قبل هيئة الرقابة على التأمينات المتمثلة في لجنة الإشراف على التأمينات وذلك قصد إصلاح وضعية هذه التعاضدية وإعادة بعث نشاطها.

وتابع الوزير قائلا: “غير أن هذه التعاضدية وخرقا للقانون، واصلت نشاطها دون تجديد لاعتمادها، مع منع المتصرف المؤقت من الدخول إلى مقر التعاضدية و مزاولة مهامه.”

وأشار الوزير إلى أنه تم إبلاغ المؤمنين لهم لدى هذه التعاضدية حول هذه الوضعية عبر إعلانات دورية في الصحافة الوطنية.

كما قامت الوزارة بمراسلة عدة وزارات معنية حول هذه الوضعية وهي وزارة التجارة وزارة الثقافة وزارة التربية الوطنية وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما قام وزير العدل حافظ الأختام، بإعلامنا أن قضية MAATEC مطروحة على مستوى محكمة سيدي أمحمد و بالضبط أمام السيد قاضي التحقيق للغرفة الخامسة.

وجاء فير رد الوزير كسالي بأن وزارة المالية لا تزال تنتظر نتائج الفصل في هذه القضية من قبل الهيئات القضائية.