وزير المالية يحضر فعاليات منتدى “بريكس” لرجال الأعمال

على هامش أعمال الدورة الـ15 للقمة في جوهانسبورغ

شارك وزير المالية، لعزيز فايد، الثلاثاء، بمدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)، في فعاليات منتدى “بريكس” لرجال الأعمال، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة المالية.

وجاءت مشاركة فايد في المنتدى على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ15 لقمة “بريكس”، المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ من 21 إلى 24 أوت، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى “تعكس الاهتمام الكبير لأعلى السلطات في المساهمة في التفكير في تعزيز التعددية العادلة والمنصفة من أجل إصلاح الحوكمة العالمية وإيجاد الحلول للأزمات المتعددة الأبعاد لاسيما من خلال تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية لصالح شعبنا وللمنطقة بأكملها”.

وشهد هذا المنتدى مشاركة قادة أربع دول وهم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي مثله الوزير التجارة الصيني، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو عن بعد.

وسمح اللقاء لقادة الدول الأعضاء الخمس، بحضور رئيسة البنك الجديد للتنمية، بتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون متعدد الأطراف والتنمية الاقتصادية، حسب ذات المصدر.

كما تمحورت مناقشات المنتدى أيضا “حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس ودور البنك الجديد للتنمية في دعم الجهود المستمرة للدول الأعضاء في مجال التنمية المستدامة وتقديم الدعم من أجل دفع عجلة التنمية في منطقة إفريقيا وإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجهها”، يضيف البيان.

ويعد التعاون متعدد الأطراف في إطار مجموعة بريكس “ذا أهمية كبيرة” لكونه “يسهم في تطوير العلاقات الدولية والتنمية المستدامة والتجارة العادلة والمنصفة بين هذه الدول وبالتالي تحقيق مصالحهم المشتركة في إطار احترام سيادتهم الوطنية في الساحة الدولية”، حسب ما أكدته الوزارة، التي أشارت إلى أن اللقاء سيساهم كذلك “في تعزيز التضامن الدولي ودعم موقف الدول الأعضاء في المنظمات والمحافل الدولية تجسيدا لمبدأ التوازن الدولي”.

يذكر أن الوزير كان قد توجه الأحد الماضي إلى جوهانسبورغ للمشاركة في منتدى “بريكس أوتريتش بلاص” الذي من المقرر أن تنطلق أشغاله هذا الخميس. ويندرج هذا الحدث في إطار الدورة الـ15 لقمة البريكس التي تدوم أشغالها إلى غاية الخميس، تحت شعار “شراكة من أجل نمو متسارع وتنمية مستدامة وتعددية شاملة”.

وجمع المنتدى، إضافة إلى قادة البلدان الخمسة لمجموعة البريكس، رؤساء دول وحكومات يمثلون 67 بلدا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والكراييب وكذا مسؤولي منظمات دولية وإقليمية.