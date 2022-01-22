وزير المالية يدعو اتحاد المحامين للاجتماع هذا الاثنين

بعد أسبوع من مقاطعة القضاء بسبب الضرائب

يرتقب أن يعقد يوم هذا الاثنين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اجتماعا مع ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لمناقشة مسألة الضرائب الخاصة بالمهن الحرة غير التجارية والمطبقة في قانون المالية لسنة 2022.

ويأتي هذا الاجتماع عقب أسبوع من مقاطعة المحامين للعمل القضائي وهذا بداية من 13 جانفي الجاري، إذ تمت مقاطعة كافة الجلسات عبر المحاكم والمجالس القضائية، بما فيها زيارة المؤسسات العقابية، ما أدى لشلل تام في معالجة القضايا المطروحة على العدالة والتي تتطلب توكيل وحضور محامي، وخاصة ما تعلق بسحب الأحكام والقرارات وتسجيل الاستئنافات والطعون وغيرها من القضايا، إذ تم تأجيل غالبية المحاكمات التي تمسك المتهمون فيها بدفاعهم، مع الاكتفاء بالنظر في القضايا التي لا تتطلب حضور محامي، وهذا للمطالبة بتجميد العمل بالضرائب المفروضة على المحامين بالطريقة التي أتى بها قانون المالية لسنة 2022 والتي اعتبروها جد “مجحفة” وتعويضها بمقترح الاقتطاع من المنبع في قانون المالية التكميلي لنفس السنة والذي سيصدر خلال ستة أشهر قادمة.

وفيما دعت وزارة المالية ممثلي المحامين للاجتماع الذي سينعقد يوم الاثنين 24 جانفي بمقر الوزارة على الساعة الثانية بعد الزوال لمحاولة إيجاد حل لقضية الضرائب، لم يفصل بعد مجلس الاتحاد في قرار الاستمرار في المقاطعة من عدمه، إذ سيتم اتخاذ قرار بشأن ذلك في اجتماع لمجلس الإتحاد في عطلة نهاية الأسبوع.

وجدير بالذكر أن قضية الضرائب المفروضة على أصحاب المهن الحرة غير التجارية في قانون المالية لسنة 2022، كانت قد أثارت الكثير من الجدل وسط أصحاب الجبة السوداء؛ الذين اعتبروا قرار رفع الضرائب من 12 بالمئة إلى 35 بالمئة بغير المدروس، وهو ما كان سببا لخروجهم في احتجاجات عبر الهيئات القضائية شلوا من خلالها المحاكم والمجالس شهر ديسمبر الفارط، فيما تمسك مجلس الاتحاد بمقترح الاقتطاع من المنبع الذي تم عرضه في البرلمان لكن تصويت النواب لم ينصفه، والتمس تدخل رئيس الجمهورية لإدراجه في قانون المالية التكميلي.