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الجزائر

وزير المالية يكشف حصيلة الصيرفة بالنبوك العمومية

الشروق أونلاين
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وزير المالية يكشف حصيلة الصيرفة بالنبوك العمومية
ح.م

كشف وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، عن حصيلة نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية إلى غاية شهر أوت 2022.

وخلال أشغال اليوم الإعلامي حول الحصيلة والآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية، أكد كسالي أنه منذ اطلاق هذا النشاط  عبر البنوك العمومية وإلى غاية نهاية شهر أوت 2022، تم إحصاء 294 شباك يقدم هذه المنتجات، وكذا 66.217 حساب.

في حين بلغت قيمة الودائع، يقول الوزير 49 مليار دينار مقابل تمويلات بقيمة 5 مليار دينار.

كما كشف الوزير عن اعتزام  الوزارة لوضع الإطار القانوني والتنظيمي الإشرافي لسوق الصكوك الاسلامية في أجل لا يتعدى سنة 2023.

وأضاف كسالي أنه فضلا عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك تم إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان “حصريا” عمليات التأمين التكافلي.

وتابع قائلا “إضافة لفتح خمس شبابيك على مستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا النوع من التأمين.

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