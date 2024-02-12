وزير المالية يلتقي وفدا من البنك الدولي

استقبل وزير المالية، لعزيز فايد، المدير الممثل للدائرة التي تنتمي إليها الجزائر على مستوى مجلس ادارة مجموعة البنك الدولي سيد طوكير حسين شاه، حيث تحادث معه حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر والمنطقة.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء “يندرج في اطار سعي حسين شاه عن فهم معمق للسياق الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر والتحديات التي يواجهها بلدنا و بلدان المنطقة”.

وأعرب وزير المالية خلال هذا اللقاء عن “التزام الجزائر الثابت ببرنامج إصلاحات اقتصادية طموحة”, و الذي يهدف بشكل أساسي الى “ترقية تنمية اقتصادية مستدامة و شاملة, تتمحور حول التنمية البشرية”.

كما أشار الى ان هذه الاصلاحات ترتكز على عديد المحاور الاستراتيجية، تهدف الى اطلاق و تجسيد مبادرات ترمي بشكل اساسي الى “تحسين الحكامة الاقتصادية و تعزيز أسس نمو اقتصادي قوي و مستدام و شامل”.

وفي هذا الصدد، أوضح فايد أن الجزائر قد تخطت مراحل “هامة” في مسار اصلاحاتها، عبر اصدارها خلال الأشهر الأخيرة، قوانين جوهرية حول المالية العمومية والاستثمار و النقد و البنوك و الصفقات العمومية و كذا المحاسبة العمومية.

وتابع يقول، أن هذه النصوص الاصلاحية، “تنم عن التزام الجزائر بخلق مناخ اقتصادي مناسب للنمو والاستثمار المنتج مع تعزيز الشفافية والاستقرار المالي”.

كما أبرز المتحدث الاهمية التي توليها الجزائر لتسيير الاخطار المناخية، مقرا بأثرها المعتبر على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، عبر مقاومة جيدة و تبني استراتيجيات ملائمة، سيما في قطاعي الفلاحة و المياه, و ذلك ما انعكس عبر برنامج استثماري هام من اجل تخفيف الصعوبات المترتبة عن شح المياه, سيما عبر انجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر.

كما التزمت الجزائر بنشاط بالانتقال نحو الطاقات المتجددة، مما ساهم في مواجهة التغيرات المناخية، مع التأكيد على تمكسها “الثابت” بتنمية مستدامة ومحترمة للبيئة.

اما على المستوى الإقليمي، فقد أشار فايد، الى ان الجزائر تولي أهمية كبيرة للتحديات التي تواجهها بلدان القارة الافريقية لا سيما دول الساحل.

من جانبه, هنأ شاه “الجزائر عن رؤيتها و ادائها و استجابتها و التي سمحت لها بالحفاظ على وتيرة نمو مستقرة و ذلك رغم الاثار الناجمة عن عديد الازمات التي شهدها العالم, سيما مع ظهور وباء كوفيد 19”.

وأضاف، أن الجزائر التي يمكنها مشاطرة “تجربتها الناجحة” في مجال تسيير الازمات, “مدعوة الى المشاركة كرائدة خلال الاجتماع المقبل للمجمع الافريقي, بما ان مجموع اصلاحاتها منسجمة تماما مع رؤية البنك العالمي”.

اما فيما يخص التعاون، فقد سجل السيد شاه الاحتياجات التي عبر عنها وزير المالية من اجل تعاون معزز سيما في مجالات تقاسم المعارف و تعزيز القدرات و الدعم التقني.

وأضاف البيان أن “تلك المبادلات تفسح المجال امام تحويل المهارات و المعارف في مجالات محورية يتوفر البنك الدولي على مزايا هامة منها، و خبرة مشهودة مما يعزز أسس التعاون بين الجانبين”.