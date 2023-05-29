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اقتصاد

وزير المالية: 25 شركة تأمين معتمدة في السوق الجزائرية (فيديو)

ي.ك
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وزير المالية: 25 شركة تأمين معتمدة في السوق الجزائرية (فيديو)
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وزير المالية

كشف وزير المالية لعزيز فايد، الإثنين، أن 25 شركة تأمين معتمدة في السوق الجزائرية من بينها 11 شركة خاصة.

وقال وزير المالية خلال كلمته بالمؤتمر والجمعية العامة الـ 49 لمنظمة التأمينات الإفريقية: ” 25 شركة تأمين تنشط على مستوى السوق الجزائرية من بينها 11 شركة خاصة”.

وتابع فايد: “إن هذا النشاط في الجزائر يحظى بعناية كبيرة من خلال الإصلاحات الهيكلية على غرار تحرير سوق التأمين سنة 1995 عبّر إصدار الأمر رقم 95/07 المتعلق بالتأمينات”.

وأشرف على افتتاح المؤتمر والجمعية العامة التاسعة والأربعون لمنظمة التأمينات الإفريقية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الذي أكد أن حجم سوق التأمينات في الجزائر ارتفع ثلاث مرات في الـ 15 سنة الأخيرة ليبلغ أزيد من 1.1 مليار دولار في 2022.

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