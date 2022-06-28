وزير المجاهدين: احتفالات ستينية الإستقلال ستكون بمستوى فني عالمي

قال وزير المجاهدين العيد ربيقة إن ملحمة الاحتفال بستينية الاستقلال التي ستعرض ليلة الخامس جويلية بأوبرا الجزائر ستكون بمستوى علمي وأكاديمي وفني عالمي عالي وبتقنيات حديثة وتكنولوجيا الإبهار البصري.

وكشف ربيقة في برنامج ضيف الصباح للقناة الثانية أن سيناريو الملحمة، الذي تم اختياره على أساس مسابقة وطنية اطلقتها الوزارة سنة 2021، يتطرق نصه إلى كل المراحل التاريخية للجزائر من مرحلة ما قبل التاريخ مرورا بفجر التاريخ ومختلف الحقب الاخرى وصولا إلى الاستقلال،كما يتضمن السيناريو انجازات الجزائر المستقلة وتصور الجزائريين للمستقبل.

وأضاف الوزير ربيقة أن تجسيد السيناريو في عمل ملحمي فني تم وفقا لعمل أكاديمي عال وبمستوى فني عالمي وستعرض الملحمة بتكنولوجيا الإبهار البصري وبتقنيات حديثة كاللولوغرام والمابينغ.

وفي إطار التحضير لاحتفالات ستينية الاستقلال استلمت الوزارة حسب الوزير أكثر من 500 مشروع عنوان باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية وتم إلى حد الآن اعتماد 150 منها سيتم طبعها خلال سنة الاحتفال بسينية الإستقلال.

بالصور.. هذا هو شعار الاحتفال بستينية الاستقلال

وفي 10 جوان 2022 تم اطلاق الشارة الرسمية الخاصة بالاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال تحت شعار “تاريخ مجيد وعهد جديد”.

وأشرف على الإعلان عن الشارة الرسمية وزير المجاهدين العيد ربيقة وبحضور أعضاء من الحكومة وإطارات في الدولة.

وفي كلمة له، أكد وزير المجاهدين أنّ “هذه المناسبة عظيمة عظم تضحيات هذا الشعب الأبي وبطولاته في فترات المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة”.

وجاء اعتماد الشارة الرسمية تتويجا لعدة مراحل بدأت بالإعلان عن مسابقة وطنية لإنجاز شارة خاصة بهذه الذكرى وتنصيب فوج عمل لفرز الأعمال المشاركة تم انتقاء 13 منها أحيلت على اللجنة الوطنية لإحياء الأيام والأعياد الوطنية والتي قامت بدورها باختيار 3 أعمال وعرضها على لجنة الإشراف على التحضيرات الخاصة بالذكرى الـ60 لعيد الاستقلال التي يرأسها الوزير الأول، ليتم في الأخير اعتماد الشارة النهائية.

وصُمّمت الشارة بشكل إطار دائري بـ 60 نجمة يرمز إلى الاتحاد والوحدة الوطنية وسنوات الاستقلال، توجد بداخله صفحات كتاب ترمز إلى سجل الذاكرة الوطنية، والصفحة الذهبية الأولى تمثل الرابطة المتينة والاستمرارية بين جيش التحرير الوطني والجيش الوطني الشعبي وإسهامه في تعزيز اللحمة الوطنية.

ويرمز الشعار إلى احترافية الجيش الوطني الشعبي وامتلاكه للقدرات المطلوبة للدفاع عن السيادة الوطنية وصون حرمتها الترابية، ويحوز أيضا على رمز يجسد العلم والتطور التكنولوجي الذي تشهده الجزائر الجديدة وهي تعيش عقدها السادس من الاستقلال.

للإشارة، فإنّ مصمم الشارة الرسمية هو عبد المالك زلاقي، من ولاية أم البواقي, وهو مهندس دولة في الإلكترو-تقني، قام بتصميم العديد من الشعارات على المستويين المحلي والدولي وحاز بفضلها على عدة جوائز.