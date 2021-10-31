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الجزائر

وزير المجاهدين: الجزائر لن تتراجع عن مطلب اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية

الشروق أونلاين
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وزير المجاهدين: الجزائر لن تتراجع عن مطلب اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية
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وزير المجاهدين العيد ربيقة

قال وزير المجاهدين العيد ربيقة، الأحد، إن الجزائر لن تتراجع عن مطلب اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية، وذلك وفاء لتضحيات الشهداء والمجاهدين من أجل الاستقلال.

ورد ربيقة في حوار مع جريدة الشعب حول سؤال بشأن موقفه من قضية قانون تجريم الاستعمار بالقول إنه على يقين: بأنّ مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية الفرنسية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه وفاء لرسالة الشهداء والتضحيات التي قدّمها المجاهدون في سبيل نيل الاستقلال، واسترجاع السيادة الوطنية المسلوبة.

وأوضح: إنّ وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، واعية بمسؤولياتها بخصوص ملف جرائم الاستعمار، وإبراز القرائن على ثبوتها في حق شعبنا طيلة القرن وثلث القرن، من خلال صيانة المقابر والمعالم وإقامة المتاحف وتخليد الذكريات.

وبشأن تصريحات الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون قال ربيقة: التّصريحات الأخيرة التي أدلى بها مؤخرا، والتي تعد انتهاكا صريحا للسيادة الجزائرية، تصريحات غير مسؤولة تبطن داخلها نوايا استعمارية وحنين إلى ماضي ولى وانتهى إلى الأبد.

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التعليقات
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  • Konpile

    كفوا عن المتاجرة بالشعب، نريد قانون في الدستور يجرم الاستعمار وليس مجرد كلام على الفاضي.

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