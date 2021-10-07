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الجزائر

وزير المجاهدين: تصريحات ماكرون لا تضرنا

الشروق أونلاين
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وزير المجاهدين: تصريحات ماكرون لا تضرنا
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وزير المجاهدين العيد ربيقة

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، الأربعاء، أنّ “التصريحات الفرنسية الأخيرة (إيمانويل ماكرون) لا تضرنا في شيء، ونحن على يقين أن تاريخنا الوطني هو الرصيد الذي يفتخر به كل الجزائريين ونحن أقوياء بتاريخنا وبصمودنا”.

وقال الوزير لإذاعة الجزائر من وهران: “إنّ الثورة الجزائرية ببعدها الوطني والدولي ثورة فريدة من نوعها ونحن لا نستغرب كثيرا من هؤلاء المضلّلين ودعاوى التشكيك والتحريف والتزوير للتاريخ الوطني، وما تم تداوله مؤخرًا من كلام يُراد به التظليل والمساس بهويتنا الوطنية”.

وأضاف ربيقة أنّ “هذه التصريحات لابدّ أن نواجهها بحكمة وحنكة، وأعتقد أنها نتيجة إفرازات داخل المجتمع الفرنسي” و “نحن لا نتفاعل معها بهذه الكيفية وإنما بعقلانية”.

وأكد الوزير “نركّز على تدريس تاريخ وطننا للشباب لنحميه فكريًا ولكي نحافظ على تاريخنا”، مشيرًا إلى أنّ “تفاعل الشباب مع موضوع التصريحات والتكالب على التاريخ الجزائري كان جدّ رائع، وأبان عن وعي منقطع النظير وهذا يشجعنا على مواصلة العمل الذي نهدف من خلاله إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية”.

لعمامرة: تصريحات ماكرون إفلاس في مجال الذاكرة

واعتبر وزير الخارجية رمطان لعمامرة، مساء الثلاثاء، تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ضد الجزائر بمثابة إفلاس في مجال الذاكرة.

ودعا لعمامرة خلال زيارته إلى مالي، ماكرون إلى ضرورة الاحترام اللامشروط، للدول الإفريقية في حال أرادت تطوير علاقات ندية.

وأضاف إنه يرغب في “تذكير من يريد أن يسمع بأن إفريقيا مهد للإنسانية وقبر للاحتلال”.

كما طالب الشركاء الأجانب بالتحرر من التصرفات غير المنطقية، تحت مظلة عبارة “المهمة الحضارية للغرب”، لأنها استعملت كغطاء أيديولوجي لتمرير الجرائم ضد الإنسانية، وخاصة ضد الشعوب الإفريقية.

في ذات السياق لفت لعمامرة إلى أن علاقة الجزائر مع فرنسا مبنية على منطق الأخذ والعطاء، فلا وجود لهدايا وقربان في اتجاه واحد، بل فقط مصالح مشتركة.

مصدر دبلوماسي لـ”الشروق”: هوس الانتخابات جر ماكرون للمزايدة على كل ما هو جزائري

كشف مصدر دبلوماسي إن هوس الانتخابات الرئاسية في فرنسا جر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المزايدة على كل ما هو جزائري وضد المهاجرين بدعم من اليمين المتطرف.

وقال المصدر ذاته للشروق في تعليقه على تصريحات ماكرون الجديدة: من الواضح أن الهوس القهري بالانتخابات الرئاسية المقبلة قد جر الرئيس الفرنسي إلى عاصفة المزايدة ضد كل ماهو جزائري وضد المهاجرين، مزايدة يغذيها وبطريقة مصطنعة، اليمين المتطرف.

وبخصوص تقرير بينجامين ستورا، أكد المصدر الدبلوماسي أن هذا التقرير “يمثل ذريعة مناسبة لإعادة التموقع الانتهازي، لا يهم الجزائر لأن هذا التقرير يستجيب بشكل أساسي لدوافع أحادية الجانب، اي من الجانب الفرنسي ، وقبل كل شيء، يتجاهل السؤال المركزي الا و هو الاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بجرائمها الاستعمارية التي ارتكبت في الجزائر”.

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التعليقات
10
  • الباديسي

    عدد الطلبة الجزائريين الذين التحقوا بالجامعات الفرنسية خلال هذه الصائفة فقط أي صائفة 2021 بلغ 31 الف طالب جامعي حسب جمعية " جزائريو الضفتين " .. فيوم توفرون الحياة الدراسية الكريمة لهؤلاء يومها لكل حادث حديث .

    59
  • الخلاط

    هذه أفضل فرصة للتخلص من الفرنسية في التعليم الابتدائي و تعويضها باللغة العلم (الإنجليزية) !

    -33
  • عادل

    يجب أن يعتذر ويسلم أعضاء المنظمة الإرهابية الماك لتعود الأمور إلى نصابها

    -46
  • علي عبد الله الجزائري

    هؤلاء لا يحبون القوة والمعاملة بالمثل لو صمتت الجزائر كان سيزيد ويتطاول بل تشتغل الآلة الاعلامية الفرنسية والتي يسيطر عليها حاليا لوبي متطرف ضد المهاجرين والاسلام وينشر العنصرية ضدهم كانوا سيتطاولون اكثر اتمنى ان لا يكون هناك اي تنازل من طرف الجزائر حتى لو اعتذر هذا المقارون

    -14
  • ما فهمت والو

    يعني أن الشعب الفرنسي متفقق مع ما قاله ماكرون ..وانه بهده الخرجة سوف ينجح في الانتخالات

    18
  • أستاذ

    هذا الكراهق لا يختلف عن سركوزي سبب هذه التصريحات : شح منابع المصالح والاورو مع الجزائر خلاص البقرة الحلوب الجزائر

    10
  • الخلاط

    و لماذا لا يفرغ (هوسه) في اليهود و ما يمارسونه من تجاوزات في الحق و الحجر ؟ لأنهم خط أحمر سيعجّل برحيله !

    4
  • بن بولعيد

    الي حزب جبهة التحرير الوطني حزب الثورة والشهداء والمجاهدين الاوفياء والمخلصين للوطن وللشعب و الي حزب الارندي ندعوكم لتمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالبرلمان الجزائري وكذا بمجلس الامة ومطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها ضد الانسانية بالجزائر ابان الاحتلال الذي دام 132 سنة من القتل الممنهج والابادة الجماعية والتطهير العرقي الفظيع ( استشهاد اكثر من 20 مليون جزائري ). علما ان فرنسا اصدرت سنة 2005م قانون تمجيد الاستعمار الففررنسسي بالجزائر واعادة اللاعتبار للحركي . حان الوقت للرد علي فرنسا بكل شجاعة وقوة وفاءا واخلاصا لشهدائنا الابرار فيا جبهة التحرير الوطني قد جاء دورك لتثبتي للجميع صدقك ووفائك للشعب والوطن معا نحن ننتظر

    -15
  • Abdelmalek

    لا تراجع ولا تسامح مع قمير فرنسا المعاملة بالمثل انها فرصتكم ياجزاءريين ادا اكرمتم اللئيم تمردا لا تنسوا 5 ملايين و 680 شهيد اللعنة على فرنسا و المخزن و اسرائل يجب الالتفاف مع الصين و روسيا وتركيا حاليا

    -26
  • من الصحة

    لو كانت تصريحاته عفوية، فلتكن له الجرأة على انتقاد الصهاينة !

    -9

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