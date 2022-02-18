وزير المجاهدين: تغيير أسماء مقابر الشهداء إلى رياض الشهداء

اعتبر وزير المجاهدين العيد ربيقة، الجمعة، أنه يجب تصحيح العديد من المصطلحات المتعلقة بالثورة التحريرية على غرار مقابر الشهداء التي يجب أن يطلقى عنها رياض الشهداء.

وفي رده عن سؤال حول إعادة النظر في مقابر الشهداء خلال استضافته بإذاعة تسبة الجهوية قال ربيقة إنه يجب أن تسمى برياض الشهداء وليس مقابر الشهداء.

وأوضح وزير المجاهدين الذي يتواجد بولاية تبسة للإشراف على الإحتفالات الرسمية المخلدة لذكرى يوم الشهيد أنه سيتم العمل على تصحيح العديد من المصطلحات المستعملة في هذا السياق من أجل أن يأخذ كل صاحب حق حقه.

وبالعودة إلى السؤال أكد المتحدث ذاته أن هناك تنسيق كبير مع وزارة الداخلية والولاة من أجل العناية بروضات الشهداء، مشيرا إلى أنه تم إسداء العديد من التوجيهات في هذا الصدد.

وأضاف أن مصالحه تقدم سنويا إعانات مالية ليتم التكفل بهذه الروضات على المستوى الوطني وذلك حسب الأولويات.

وحول ملف الذاكرة، كشف ضيف إذاعة تبسة أن عملية التعرف على هوية الجماجم الـ24 المسترجعة من فرنسا والموجودة بمتحف الانسان لا تزال مستمرة، مؤكدا أنها تتم على مستوى لجان علمية متخصصة.