وزير المجاهدين: ثورة نوفمبر لحظة فارقة في التاريخ

فرض فيها الجزائريون أنفسهم عسكريا وسياسيّا

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، سهرة الاثنين، أن الثورة التحريرية المجيدة التي فجرها الشعب الجزائري في مثل هذه الليلة فـرض فيها نفسه في الميدان العسكري والسياسي.

وقال ربيقة في كلمة ألقاها خلال احتفالية رسمية بقاعة ابن زيدون إحياءً للذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة إن الشعب الجزائري بفضـل “كفاحه المستميت” برهن بصفة جلية عن “حيويته وشجاعته وثبات عزيمته ووحدته المقدسـة” حـول ثورته ووطنه وتمكن من “تحطيم آلـة الحـرب الضخمة للعـدو”.

وأضاف الوزير أن الشـعب الجزائـري الـذي الـتـف حـول الثورة وبعـبـقـريـة رجـال نـوفـمـبر تمكن مـن إفشال كل محاولات المستعمر وحقق النصر في الخامس جويلية من سنة 1962.

فعـيـد الثورة التحريرية المجيدة – كما أبرز الوزير- ذكـرى “ميلاد لحظة فارقة في التاريخ، ما تحققت إلا بشق الأنفس، ومـا أنجزت إلا بالاقتداء والتضحيات مشيرا أن أول نوفمبر 1954هـو “المنعطف الحاسم لنهر الحرية الهادر”.

كما ذكر الوزير أن الجزائر التي قدمت بالأمس من خلال ثورتها “صورة رائعة” عن شعب عاش أكثر من قرن في لهب الاستعمار، ها هي اليوم تقدم للعالم صورة أخرى عن “القيم والمبادئ الموروثة من عمقنا الحضاري وشمائلنا العريقة” التي عرف بها سلفنا من “تضامن وإيثار ومبادرة للخير ولم للشمل”.

واستطرد قائلا إن التعبير عن هذه الثورة وعـن رمزيـة تلـك القيم السامية والمبادئ النبيلة، بالاحتفالات والمشــاريع الفنيــة التاريخية والثقافيـة والمهرجانـات الشعبية والندوات والمحاضرات التاريخية والاستعراضات الكبرى المخلدة للذكرى هـو “أمـر هـام” يستحق الإتقان والمسؤولية والإبداع، لأنه تعبير- يقول الوزير- عن “كفاءة” الشباب و”تخليد لقيم التضحية والوفاء” لقوافل الشهداء الأبرار.

وفي سياق كلمته، أشاد ربيقة بتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي دعا إلى “وضع التصورات وبرامج محددة المواضيع مـن أجـل إبراز حقيقة النضالات القاسية والتضحيات الجسيمة من خلال أعمال فنية راقية وإبداعات تسمو إلى تضحيات عانقت عنان السماء في نبـل الأهداف والمقاصد الإنسانية العظيمة لثـورة نوفمبر 1954”.

وهـو مـا يؤكد للعالم – حسب الوزير- مدى تعلقنا بالحرية والسيادة، وحرصنا على ضـمـان هـذه الإنجازات، والذهاب بها إلى آفاق المستقبل، فنورثها لأجيالنا جيلا بعـد جـيـل.