وزير المجاهدين في نيكاراغوا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الساندينية

حل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الجمعة 18 جويلية بنيكاراغوا، وهذا للمشاركة في مراسم الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين (46) لانتصار الثورة الساندينية، التي ستحتضنها العاصمة ماناغوا، يوم غد السبت 19 جويلية، وهذا بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار ماناغوا الدولي كل من المستشار برئاسة جمهورية نيكاراغوا، لاوريانو أورتيغا، ووزير العلاقات الخارجية، فالدراك جانتشكي، والوزير المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالسياسات والعلاقات الدولية، إيفان لارا بالاثيوس، وسفير الجزائر لدى نيكاراغوا، علي منقلاتي، إضافة إلى سفير جمهورية نيكاراغوا لدى الجزائر، كارلوس دياز.