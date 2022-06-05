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الجزائر

وزير المجاهدين: مبادرة الرئيس تبون للَم الشمل تهدف إلى تأمين الجبهة الداخلية

الشروق أونلاين
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وزير المجاهدين: مبادرة الرئيس تبون للَم الشمل تهدف إلى تأمين الجبهة الداخلية

أكد وزير المجاهدين العيد ربيقة أن مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للَم الشمل من شأنها “تأمين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية”.

وأوضح الوزير في كلمته أمام المشاركين في الندوة الوطنية، السبت حول مبادرة الرئيس تبون للم الشمل التي نظمتها المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين وحضرها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ابو الفضل بعجي، وعدد من النواب وممثلي التنظيمات الوطنية أنه في إطار مواصلة تشييد صرح الجزائر الجديدة فإن المبادرة الوطنية “للم الشمل تستمد روحها من بيان أول نوفمبر 1954، كما انها عبارة عن التزام معنوي وأخلاقي متعدد الابعاد”.

كما إعتبر وزير المجاهدين في ذات السياق أن “هذه المبادرة التاريخية هي نوع من أنواع الدفاع المجتمعي الذي يواكب الدفاع عن الوطن وحماية حدوده ووحدته الشعبية والتي نجح فيه الجيش الوطني الشعبي أيما نجاح”.

أما البيان الختامي للندوة فقد أثنى على المواقف “الثابتة” لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تحقيق مكاسب كثيرة من بينها “استرجاع جماجم رجالات المقاومة الوطنية وذفنهم في الأرض التي جاهدوا واستشهدوا من أجلها”، معتبرا مبادرة لم الشمل بـ”المبادرة الصادقة والمخلصة لتقوية الجبهة الداخلية لضمان وحدة البلاد وتقوية الصفوف وتجاوز الخلافات”.

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