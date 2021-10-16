وزير المجاهدين: مجازر 17 أكتوبر شاهد على سقوط الإنسانية لدى فرنسا

قال وزير المجاهدين، العيد ربيقة، أن مجازر 17 أكتوبر 1961 شاهد آخر من شواهد سقوط قيم الإنسانية لدى المستعمر الفرنسي، ومحطة من محطات كفاح ونضال شعبنا الأبي.

وأضاف الوزير، السبت، في منشور له على صفحته الرسمية عبر تويتر، عشية إحياء الذكرى الستون لمظاهرات، 17 اكتوبر 2021/1961, “نستذكر تلك الجريمة ضد الإنسانية في حق أبناء جاليتنا من بني جلدتنا في المهجر”.