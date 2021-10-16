-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير المجاهدين: مجازر 17 أكتوبر شاهد على سقوط الإنسانية لدى فرنسا

الشروق أونلاين
  • 132
  • 0
وزير المجاهدين: مجازر 17 أكتوبر شاهد على سقوط الإنسانية لدى فرنسا

قال وزير المجاهدين، العيد ربيقة، أن مجازر 17 أكتوبر 1961 شاهد آخر من شواهد سقوط قيم الإنسانية لدى المستعمر الفرنسي، ومحطة من محطات كفاح ونضال شعبنا الأبي.

وأضاف الوزير، السبت، في منشور له على صفحته الرسمية عبر تويتر، عشية إحياء الذكرى الستون لمظاهرات، 17 اكتوبر 2021/1961, “نستذكر تلك الجريمة ضد الإنسانية في حق أبناء جاليتنا من بني جلدتنا في المهجر”.

مقالات ذات صلة
اقتراح لجنة تحقيق برلمانية حول مشاكل الجالية الجزائرية

اقتراح لجنة تحقيق برلمانية حول مشاكل الجالية الجزائرية

تغيّر المناخ وراء حرائق غابات مدمّرة.. والجزائر من ضحاياه!

تغيّر المناخ وراء حرائق غابات مدمّرة.. والجزائر من ضحاياه!

لعمامرة: تصنيع الجزائر للقاح كورونا سيساهم في تلبية إحتياجات دول إفريقية

لعمامرة: تصنيع الجزائر للقاح كورونا سيساهم في تلبية إحتياجات دول إفريقية

إنهاء مهام مراد بوكرزازة لاختلالات وأخطاء كثيرة

إنهاء مهام مراد بوكرزازة لاختلالات وأخطاء كثيرة

طوارئ في المستشفيات بسبب الأنفلونزا الموسمية

طوارئ في المستشفيات بسبب الأنفلونزا الموسمية

جالية الجزائر هي الأكبر وعليها التأثير في سياسة فرنسا

جالية الجزائر هي الأكبر وعليها التأثير في سياسة فرنسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد