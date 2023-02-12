وزير المجاهدين: نسعى لكشف جرائم الاستعمار الفرنسي أمام العالم

قال وزير المجاهدين العيد ربيقة، السبت، أن الجزائر تسعى لكشف حجم جرائم الإستعمار الفرنسي أمام العالم.

وفي حوار له مع إذاعة سطيف، أكد ربيقة أن العلاقات الجزائرية الفرنسية في منظور وزارة المجاهدين وذوي الحقوق متصلة بملف الذاكرة والتاريخ الاستعماري الأسود لفرنسا من 1830 الى غاية 1962.

وتزامنا مع ذكرى التفجيرات النووية في رقان، اعتبر الوزير أن هذه المناسبة تعد محطة تجعلنا أمام مهمة كشف تلك الجريمة وتأثيرها على البشر والثروة الحيوانية والنباتية وسكان المنطقة إلى يومنا هذا.

وأشار ربيقة إلى أن وزارة المجاهدين متشبثة بكشف الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، في إطار مدروس ومرتبط بملف الذاكرة والماضي الاستعماري.

من جهة أخرى، كشف وزير المجاهدين بأن الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للشهيد ستكون هذا العام بولاية تيزي وزو.

وستندج احتفالات هذه السنة في اطار ستينية الاستقلال وستميزها تظاهرات ونشاطات كبيرة كلها تعكس عظمة الثورة وطريق التحرير وترسم سواد الاستعمار، يؤكد الوزير.