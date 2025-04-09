-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير المجاهدين وذوي الحقوق يستقبل لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار

الشروق أونلاين
  • 96
  • 0
وزير المجاهدين وذوي الحقوق يستقبل لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة يوم الأربعاء، أعضاء لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، في أول اللقاءات المبرمجة في إطار عمل اللجنة البرلمانية.

حيث سلم أعضاء اللجنة للوزير، وفق ما نقله بيان للمجلس الشعبي الوطني، خارطة طريق العمل التي تم الاتفاق عليها. من أجل الوصول إلى “رؤية مشتركة لمضمون ومحتوى ومقاصد مقترح القانون”.

وخلال حديثه مع الأعضاء، أكد الوزير ربيقة أن “مصالح الوزارة وكفاءاتها ستوفر كل الإمكانات والمواد الضرورية المتاحة لديها، من أجل تسهيل عمل اللجنة، ومساعدتها في التوصل إلى صياغة قانون متكامل”.

وحضر اللقاء إلى جانب أعضاء اللجنة البرلمانية، الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق عفيف الهاشمي، وعدد من مديري المؤسسات التي تقع تحت وصاية الوزارة.

مقالات ذات صلة
العثور على رفات ثلاثة شهداء داخل مغارة في ميلة

العثور على رفات ثلاثة شهداء داخل مغارة في ميلة

إيطاليا ترفع وارداتها من الغاز الجزائري بـ 31%

إيطاليا ترفع وارداتها من الغاز الجزائري بـ 31%

بذور مغشوشة تكبّد 2000 فلاح خسائر فادحة بسطيف

بذور مغشوشة تكبّد 2000 فلاح خسائر فادحة بسطيف

تُضاهي إنتاج 2000 بيت بلاستيكي.. تسويق بذور فلفل مغشوشة بسطيف

تُضاهي إنتاج 2000 بيت بلاستيكي.. تسويق بذور فلفل مغشوشة بسطيف

تراجع ملحوظ لأسعار المواشي بـ”الأسواق المرجعية”

تراجع ملحوظ لأسعار المواشي بـ”الأسواق المرجعية”

العاصمة: فتح التسجيلات لدورات تكوينية جديدة في القطاع الفلاحي

العاصمة: فتح التسجيلات لدورات تكوينية جديدة في القطاع الفلاحي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد