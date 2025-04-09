وزير المجاهدين وذوي الحقوق يستقبل لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة يوم الأربعاء، أعضاء لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، في أول اللقاءات المبرمجة في إطار عمل اللجنة البرلمانية.

حيث سلم أعضاء اللجنة للوزير، وفق ما نقله بيان للمجلس الشعبي الوطني، خارطة طريق العمل التي تم الاتفاق عليها. من أجل الوصول إلى “رؤية مشتركة لمضمون ومحتوى ومقاصد مقترح القانون”.

وخلال حديثه مع الأعضاء، أكد الوزير ربيقة أن “مصالح الوزارة وكفاءاتها ستوفر كل الإمكانات والمواد الضرورية المتاحة لديها، من أجل تسهيل عمل اللجنة، ومساعدتها في التوصل إلى صياغة قانون متكامل”.

وحضر اللقاء إلى جانب أعضاء اللجنة البرلمانية، الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق عفيف الهاشمي، وعدد من مديري المؤسسات التي تقع تحت وصاية الوزارة.