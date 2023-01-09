-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير المجاهدين يستقبل المجاهدة جميلة بوباشا.. وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
  • 134
  • 0
وزير المجاهدين يستقبل المجاهدة جميلة بوباشا.. وهذا ما دار بينهما
ح.م
وزير المجاهدين يستقبل المجاهدة جميلة بوباشا

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة يوم الإثنين، المجاهدة جميلة بوباشا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلّق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين، والعناية بالذاكرة الوطنية.

وحسب بيان للوزارة، فقد وصف الوزير ربيقة المجاهدة جميلة بوباشا بـ”رمز الفداء والنضال والكفاح”. مؤكدا التزام القطاع بتنفيذ توجيهات الرئيس تبون، بضرورة مواصلة كل البرامج التي تخدم فئة المجاهدين وذوي الحقوق”.

من جهتها، عبّرت المجاهدة بوباشا في لقائها مع الوزير، عن “فخرها واعتزازها بما حققته الجزائر من انتصارات على كل المستويات”.

“وتأمل جميلة بوباشا أن تأخذ بنات وأبناء الجزائر، العبرة من تضحيات السلف. الذين كتبوا تاريخ البلاد بأحرف من دماء وتضحيات وجهاد”، يقول البيان.

كما أعربت المجاهدة عن “تمنيّاتها بحلول السنة الميلادية الجديدة بمزيد من الازدهار للجزائر، كما حلم بها الشهداء الأبرار”.

مقالات ذات صلة
مشاهد من زيارة الشيخ راتب النابلسي لعنابة وسط حضور جماهيري غفير

مشاهد من زيارة الشيخ راتب النابلسي لعنابة وسط حضور جماهيري غفير

عزّاب في سن الخمسين بذريعة الخوف من المسؤولية

عزّاب في سن الخمسين بذريعة الخوف من المسؤولية

اتفاق جزائري سعودي حول خدمات الحج

اتفاق جزائري سعودي حول خدمات الحج

مرَاد: المنيعة لها كل القدرات لتصبح قطبا فلاحيا

مرَاد: المنيعة لها كل القدرات لتصبح قطبا فلاحيا

مشروع قانون النقابات: تعزيز دور المرأة والشباب و”تحييد” النشاط النقابي عن السياسة

مشروع قانون النقابات: تعزيز دور المرأة والشباب و”تحييد” النشاط النقابي عن السياسة

الكيان الصهيوني ثم فرنسا.. أكبر تهديد للجزائريين

الكيان الصهيوني ثم فرنسا.. أكبر تهديد للجزائريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد