وزير المجاهدين يستقبل المجاهدة جميلة بوباشا.. وهذا ما دار بينهما

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة يوم الإثنين، المجاهدة جميلة بوباشا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلّق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين، والعناية بالذاكرة الوطنية.

وحسب بيان للوزارة، فقد وصف الوزير ربيقة المجاهدة جميلة بوباشا بـ”رمز الفداء والنضال والكفاح”. مؤكدا التزام القطاع بتنفيذ توجيهات الرئيس تبون، بضرورة مواصلة كل البرامج التي تخدم فئة المجاهدين وذوي الحقوق”.

من جهتها، عبّرت المجاهدة بوباشا في لقائها مع الوزير، عن “فخرها واعتزازها بما حققته الجزائر من انتصارات على كل المستويات”.

“وتأمل جميلة بوباشا أن تأخذ بنات وأبناء الجزائر، العبرة من تضحيات السلف. الذين كتبوا تاريخ البلاد بأحرف من دماء وتضحيات وجهاد”، يقول البيان.

كما أعربت المجاهدة عن “تمنيّاتها بحلول السنة الميلادية الجديدة بمزيد من الازدهار للجزائر، كما حلم بها الشهداء الأبرار”.