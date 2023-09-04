وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد “مولى ايتيم”

قدم وزير المجاهدين العيد ربيقة تعازيه لعائلة المجاهد الراحل مولى ايتيم أحد مسؤولي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا وأمين وطني بالمنظمة الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وجاء في التعزية:

“وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ “

بلغنا منذ لحظات وفاة المجاهد مولى ايتيم أحد مسؤولي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أثناء الثورة التحريرية وأمين وطني بالمنظمة الوطنية للمجاهدين.

اللهم أرحمه وأغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة وارزقنا واهله الصبر والسلوان ان شاء الله.”