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الجزائر

وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد ياسف سعدي

الشروق أونلاين
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وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد ياسف سعدي

قال وزير المجاهدين العيد ربيقة، إن الجزائر فقدت برحيل المجاهد ياسف سعدي رمزا من رموزها واحد أبنائها البررة.

وقال الوزير، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسوبك “بتأثر بالغ وأسى شديد بلغني نبأ انتقال المغفور له بإذن الله تعالى المجاهد ياسف سعدي “قائد المنطقة المستقلة بالجزائر خلال ثورة التحرير الوطني”، إلى رحمة الله وعفوه، بعد عمر طويل قضاه مناضلا ومجاهدا في سبيل تحرير وطنه وتشييد صرحه.

وأضاف “لقد فقدت فيه الجزائر رمزاً من رموزها وأحد أبنائها البررة الذين قيّضهم الله لثورتنا المباركة فكان المجاهد الفذ والقائد الهمام الذي تحدّى المستعمر بجحافل جيوشه ونازلهم بإرادة لا تلين بصبر وشجاعة وثبات إلى أن تحقّق الاستقلال؛ وظلّ على العهد في مرحلة بناء الدولة الوطنية، شهما ومخلصا لقيم وطنه منافحا عن أمانة الشهداء ومدافعاً عن المبادئ الوطنية المقدسة.

وكان المجاهد ياسف سعدي قد انتقل إلى رحمة الله الجمعة بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 93 سنة.

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