وزير المجاهدين يكشف: العثور على رفاة آلاف الشهداء الذين كانوا في عداد المفقودين

كشف وزير المجاهدين العيد ربيقة عن العثور على رفاة آلاف الشهداء الذي كانوا في عداد المفقودين أيام الثورة التحريرية وهذا في آبار متواجدة مبدئيا عبر 12 ولاية.

وأوضح ربيقة في حوار مع القناة الثقافية بمناسبة احياء اليوم الوطني للذاكرة أن الاحصاءات الأولية التي أجريت عبر 12 ولاية مكنت من العثور من بئر واحد إلى 3 آبار في كل ولاية يحتوى الواحد منها من 10 إلى 400 شهيد.

وفي هذا الصدد أكد الوزير أن ملف المفقودين أثناء الثورة التحريرية هو موضوع شائك للغاية يمكن ادراجه في سياق الحديث عن ممارسات الاستعمار الشنعاء التي ارتكبت في حق الجزائريين.

وأضاف قائلا إن “الحديث عن المفقودين أو التفجيرات النووية أو المحارق باستعمال الكيمياوي وغيرها، هي كلها ملفات يتم تداولها ودراستها في إطار اللجان العليا المنصبة على أعلى مستوى والتي تدرس بين الطرفين الفرنسي والجزائري”.