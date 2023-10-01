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الجزائر
وفيلم "زيغود يوسف"..

وزير المجاهدين يكشف عن موعد عرض فيلم “العربي بن مهيدي”

الشروق أونلاين
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وزير المجاهدين يكشف عن موعد عرض فيلم “العربي بن مهيدي”
وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة من الاجتماع التقييمي

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، الأحد، أن فيلم العربي بن مهيدي جاهز وسيتم عرضه خلال الأيام القليلة القادمة. 

وجاء ذلك على هامش إشرافه على “اجتماع تقييمي توجيهي جمع مدراء الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية”، حيث أكد أنه تمّ الإنتهاء من إنجاز فيلم الشهيد العربي بن مهيدي وسيعرض قريبا.

وقال الوزير ربيقة أن “فيلم الشهيد زيغود يوسف سيتم عرضه بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الثورة التحريرية”، المصادف لأول نوفمبر من كل سنة.

فيما أكد وزير المجاهدين أنه لايزال فيلمي “سي الحواس” و”سي بوقرة” قيد الإنجاز، حيث أشار إلى أن قطاعه أطلق المنصة الرقمية التاريخية “جزائر المجد”

“وتطبيق الهاتف النقال “تاريخ الجزائر 1830- 1962″، وذلك في إطار استخدام الرقمنة في مجال حماية الذاكرة”، يقول المتحدث نفسه.

و كشف ربيقة عن “طبع أكثر من 150 كتابا تاريخيا و20 عنوانا من سلسلة أمجاد الجزائر و10 نسخ من دليل المتحف الوطني للمجاهد بطريقة البراي بصور قابلة للمس”.

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