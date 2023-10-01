وزير المجاهدين يكشف عن موعد عرض فيلم “العربي بن مهيدي”

وفيلم "زيغود يوسف"..

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، الأحد، أن فيلم العربي بن مهيدي جاهز وسيتم عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

وجاء ذلك على هامش إشرافه على “اجتماع تقييمي توجيهي جمع مدراء الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية”، حيث أكد أنه تمّ الإنتهاء من إنجاز فيلم الشهيد العربي بن مهيدي وسيعرض قريبا.

وقال الوزير ربيقة أن “فيلم الشهيد زيغود يوسف سيتم عرضه بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الثورة التحريرية”، المصادف لأول نوفمبر من كل سنة.

فيما أكد وزير المجاهدين أنه لايزال فيلمي “سي الحواس” و”سي بوقرة” قيد الإنجاز، حيث أشار إلى أن قطاعه أطلق المنصة الرقمية التاريخية “جزائر المجد”

“وتطبيق الهاتف النقال “تاريخ الجزائر 1830- 1962″، وذلك في إطار استخدام الرقمنة في مجال حماية الذاكرة”، يقول المتحدث نفسه.