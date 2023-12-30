وزير المجاهدين يُعزي في وفاة المجاهد وصديق الثورة ميشال مارتيني

قدم وزير المجاهدين، العيد ربيقة، تعازيه لعائلة المجاهد وصديق الثورة الجزائرية الدكتور ميشال مارتيني، الذي توفي عن عمر ناهز 98 سنة.

وأكد الوزير ربيقة في رسالته “أنه برحيل هذا الرمز تفقد الجزائر وطنياً مخلصاً ومناضلاً صلباً آمن بالمبادئ الإنسانية لثورة أول نوفمبر 1954، التي التحق بصفوفها سنة 1955، مضمداً الجراح ومداوياً إصابات أعضاء جيش التحرير الوطني، ونال في سبيل ذلك مرارة الإقامة الجبرية والاعتقال من طرف السلطات الاستعمارية.

وتابع قائلا “وبعد خروجه من السجن كلفته قيادة الثورة بتنظيم دورات تكوين للأطباء والممرضين الجزائريين وانشاء مركز للطب الوظيفي وإعادة التأهيل بالقرب من الحدود الجزائرية التونسية تحت إشراف وتأطير مسؤولي الصحة في جيش التحرير الوطني.

وأضاف “لقد كان للراحل دور كبير في تكوين الشباب وتحضيرهم لتولي مهام الصحة في الجزائر بعد نيل الحرية، كما كانت بصماته واضحة في كل المستشفيات اشتغل فيها بالجزائر، آخرها مستشفى الدويرة لطب العظام الذي تقاعد منه متفرغاً لكتابة مذكراته التي أثرت المكتبة التاريخية الجزائرية.

“ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدم إلى عائلته الكريمة، وكل رفاقه المجاهدين وأصدقاء الثورة الجزائرية، بأخلص التّعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهله وذويه ورفاقه المجاهدين من بعده جميل الصبر ووافر السلوان.”