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اقتصاد

وزير المحروقات يستقبل رئيس شركة “Farayand” الإيرانية للصناعات

الشروق أونلاين
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وزير المحروقات يستقبل رئيس شركة “Farayand” الإيرانية للصناعات
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب يوم الأحد، رئيس شركة “Farayand” الإيرانية فارامارز اختراعي. بحضور رئيس سلطة ضبط المحروقات أمين رميني، وإطارات من القطاع.

وشكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون والاستثمار بين مجمع سوناطراك والشركة الإيرانية. في مجالات صناعة النفط والغاز، والهندسة الصناعية، وإنجاز المشاريع الطاقوية. كما تناول فرص الشراكة في مجالات:

  • تصميم وإنجاز الوحدات الصناعية المتخصصة،
  • وتطوير التجهيزات والمعدات الموجهة لصناعة النفط والغاز،
  • ومعالجة المياه الصناعية،
  • وإدماج الحلول التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج والتحويل.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة أهمية توسيع التعاون مع الشركة، بالنظر إلى ما تمتلكه من خبرة تقنية، وقدرات هندسية وصناعية، في إنجاز المشاريع الطاقوية والصناعية.

داعيا إلى تعزيز حضورها في الجزائر، وتكثيف الاتصالات مع المؤسسات الوطنية. من أجل دراسة فرص الاستثمار والشراكة في المشاريع المرتبطة بالتكرير، والبتروكيمياء، وتطوير البنى التحتية الصناعية.

كما شدّد الوزير على أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات، وتشجيع التصنيع المحلي، وتطوير الكفاءات الوطنية. بما ينسجم مع استراتيجية القطاع الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، وترقية النسيج الصناعي الوطني.

من جانبه، أعرب اختراعي عن اهتمام شركته بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية، وتطوير شراكات طويلة المدى مع مجمع سوناطراك والمؤسسات الوطنية.

مؤكدا استعداد الشركة لوضع خبرتها في مجالات الهندسة والتصميم الصناعي، وإنجاز المشاريع الطاقوية، في خدمة برامج تطوير قطاع المحروقات بالجزائر.

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