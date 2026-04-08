وزير المناجم الإيفواري يعرب عن اهتمام بلاده بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال الطاقة

خلال اجتماع جمعه بالوزير عجال

استعرض وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، مع وزير المناجم والبترول والطاقة لجمهورية كوت ديفوار، الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط)، مامادو سانكافوا كوليبالي، واقع المنظومة الطاقوية في البلدين وآفاق تطويرها، حيث ثمّن الوزير الإيفواري نتائج زيارته إلى الجزائر، معبّراً عن اهتمام بلاده بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال الطاقة، ورغبتها في الاستفادة منها من خلال إرساء شراكات عملية من شأنها دعم التنمية الطاقوية في كوت ديفوار.

ووفقا لما أفادت به وزارة الطاقة في بيان، جاء هذا خلال اجتماع عقده الطرفان عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها الوزير الإيفواري إلى الجزائر، ولقائه بالوزير مراد عجال بتاريخ 28 مارس الماضي، حيث تم بحث سبل وفرص التعاون الممكنة بين الجزائر وكوت ديفوار في مجال الطاقة.

وأكد عجال خلال الاجتماع، إرادة الجزائر في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق أوسع للشراكة في مختلف المجالات، لاسيما الإنتاج والتوزيع والنقل، إضافة إلى صناعة العتاد وتصديره إلى السوق الإفريقية، وكذا مجالات التكوين والصيانة.

وجدّد حرص الجزائر على الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستويات تتماشى مع الجهود الرامية إلى دعم التنمية الطاقوية في القارة الإفريقية وتعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي، مؤكداً استعداد الجزائر لإقامة شراكات استراتيجية وموثوقة في آجال وجيزة.

وتوّجت أشغال اللقاء بالاتفاق على تنظيم زيارة لوفد من التقنيين الإيفواريين إلى الجزائر، لدراسة وتحديد مجالات وفرص التعاون مع نظرائهم الجزائريين، على أن يتم لاحقاً اتخاذ القرارات التي تحدد محاور وآليات هذا التعاون ضمن مذكرة تفاهم يتم توقيعها في أقرب الآجال، حسب ذات المصدر.