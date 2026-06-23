وزير المناجم النيجري يبدأ زيارة عمل إلى الجزائر لبحث فرص الشراكة والاستثمار

يشرع وزير المناجم لجمهورية النيجر، المفوض-العقيد أبارشي عثمان، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، بهدف تقييم فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين وتعزيز التعاون في قطاع الموارد المعدنية.

وأوضح بيان لوزارة المناجم والصناعات المنجمية أن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ الاتفاقات والقرارات المنبثقة عن اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية، حيث سيبحث وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، مع المسؤول النيجري عدداً من محاور التعاون ذات الأولوية.

وستركز المحادثات على تبادل الخبرات والمهارات في مجالات الاستكشاف المنجمي وإعداد الخرائط الجيولوجية والتكوين، بما يعزز التعاون الفني والمؤسساتي بين البلدين في المجال المنجمي.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تعكس “الالتزام المشترك والصريح للدولتين لصالح الاستقرار والاندماج الاقتصادي في شبه المنطقة الإفريقية”، كما تندرج ضمن مساعي تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التاريخية التي تجمع الجزائر ونيامي، وتجسد الإرادة المشتركة للحكومتين لتدعيم شراكتهما، خاصة في قطاع الموارد المعدنية.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضاً عقد جلسات عمل وتشاور مع مسؤولي المؤسسات العمومية الرئيسية والهيئات التابعة لوزارة المناجم والصناعات المنجمية، لبحث آفاق التعاون وتطوير المشاريع المشتركة.

ومن المقرر أن تتوج الزيارة بوضع خارطة طريق مشتركة بين الجانبين، تهدف إلى تنفيذ وتجسيد مختلف النقاط التي سيتم الاتفاق عليها خلال اللقاءات والمشاورات الثنائية.