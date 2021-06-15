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الجزائر
خلال اجتماع عمل خصص لمتابعة  تنفيذ البرنامج الاستعجالي

وزير الموارد المائية: إجراءات استعجالية جديدة لتوفير المياه لسكان العاصمة!

الشروق أونلاين
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وزير الموارد المائية: إجراءات استعجالية جديدة لتوفير المياه لسكان العاصمة!

كشف الوزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، عن مشروع جديد لانجاز محطة تحلية مياه البحر بالمرسى”العاصمة”والتي من شأنها توفير 120.000م3 يوميا من الماء الشروب فور استلامها مما سيسمح بتغطية العجز المسجل في التموين.

وأفاد بيان للوزارة، الثلاثاء، “عقد وزير الموارد المائية، السيد مصطفى كمال ميهوبي،؛ اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 ، اجتماع عمل خصص لمتابعة  تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأمين الجزائر العاصمة بالمياه الصالحة للشرب، بحضور والي ولاية الجزائر، السيد يوسف شرفة”.

وتناول جدول أعمال هذا الاجتماع  وضعية تقدم أشغال برنامج انجاز الآبار و كذا إعادة تأهيل و توسيع محطات تحلية مياه البحر الموجودة بعين البنيان، بالم بيتش، بوسماعيل و زرالدة.

وخلال هذا اللقاء أكد وزير على تسريع وتيرة  أشغال تجسيد البرنامج الاستعجالي الخاص بإنجاز المناقب و على ضرورة إحترام أجال استلامها في الآجال المحددة والتي ستمكن من رفع إنتاج المياه لضمان تامين تزويد المواطنين بالماء الشروب.

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