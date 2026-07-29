وزير الموارد المائية الليبي يشيد بتجربة الجزائر في تحلية مياه البحر

خلال زيارة لمحطة فوكة 2

أشاد وزير الموارد المائية الليبي، محمد حسني عويدان، بالتجربة الجزائرية في مجال تحلية مياه البحر، معربًا عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة الجزائرية وتعزيز التعاون الثنائي في إدارة الموارد المائية، وذلك خلال زيارة أجراها، الثلاثاء، إلى محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” بولاية تيبازة، وفق ما أفادت به وزارة الري.

وأوضح بيان الوزارة أن الوزير الليبي كان مرفوقًا خلال الزيارة بالأمين العام لوزارة الري، عمر بوقرة، وسفير ليبيا لدى الجزائر، صالح همة محمد بكدة.

وخلال الزيارة، تلقى الوفد الليبي عرضًا شاملًا حول التجربة الجزائرية في مجال تحلية مياه البحر، تضمن مختلف مراحل إنجاز واستغلال محطات التحلية، إلى جانب إبراز الدور الذي تؤديه الكفاءات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجي.

كما تطرق العرض إلى آفاق تطوير قطاع تحلية مياه البحر في إطار البرنامج التكميلي الثاني، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي الوطني، من خلال توسيع قدرات الإنتاج ودعم الموارد المائية.

وأعرب وزير الموارد المائية الليبي عن إعجابه بما حققته الجزائر في هذا المجال، مثمنًا المستوى المتقدم الذي بلغته التجربة الجزائرية في تحلية مياه البحر.

وأكد، في السياق ذاته، رغبة ليبيا في الاستفادة من هذه الخبرة الرائدة، والعمل على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تحلية مياه البحر وإدارة الموارد المائية، بحسب ما ورد في بيان وزارة الري.