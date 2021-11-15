وزير الموارد المائية يكشف نسبة امتلاء السدود وطنيا

كشف وزير الموارد المائية، كريم حسني، عن تحصيل 143 مليون متر مكعب من المياه في السدود على المستوى الوطني، لتبلغ نسبة امتلاء هذه الأخيرة 33 بالمئة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، عقب التوقيع على اتفاقية إطار خاصة بالتعاون في ميادين التكوين والبحث والتطوير التكنولوجي مع قطاع التعليم والبحث العلمي، الأحد، أنه : ” خلال الفترة مابين 5 و 10 نوفمبر الجاري تم تحصيل 143 مليون متر مكعب من المياه في السدود على المستوى الوطني”.

كما أشار إلى أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني “بلغت 33 بالمائة، خاصة بعد الامطار المتساقطة خلال الفترة الأخيرة”.

من جهة اخرى، أكد الوزير بأن دائرته الوزارية “تعمل حاليا على الاعتماد على المياه الجوفية إلى غاية إطلاق محطات تحلية مياه البحر كبديل للسدود”.

بالأرقام… هذه نسبة امتلاء السدود وطنيا وعبر عدة ولايات

كشف مدير تفتيش السدود على مستوى الشرق الجزائري كمال مقراني، الأحد، إن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت 32.58 بالمائة، وأعلاها بالشرق أين وصلت 55 بالمائة يليها الغرب بـ 22.6 بالمائة ثم الوسط في حدود 9 بالمائة.

وأعطى مقراني تفاصيل حالة السدود على مستوى الشرق الجزائري في حوار مع إذاعة سطيف وهي كالآتي:

– نسبة امتلاء السدود بالجزائر وصلت الى 32٫58 % ما يعادل 2,3 مليار متر مكعب .

– نسبة امتلاء سدود الشرق الجزائري تفوق 55% بحجم 1,6 مليار متر مكعب.

– منسوب المياه بسدود الغرب الجزائري وصل الى 207 مليون متر مكعب بنسبة 22,6 % .

– حجم المياه بسدود وسط البلاد وصل الى 150 مليون متر مكعب بنسبة 8,86% .

– تسعة 9 سدود فاقت نسبة امتلائها 80 % بحجم مليار و242 مليون متر مكعب.

– سد بني هارون بولاية ميلة بنسبة امتلاء 87,5% بحجم 770 مليون متر مكعب، وهي كمية كافية للتزود بهذه المادة الحيوية لأكثر من سنتين.

– سد واد العثمانية بولاية ميلة بنسبة امتلاء 94% .

– سد بني زيد بولاية سكيكدة بنسبة امتلاء 85% .

– سد زيت العمبة بولاية سكيكدة بنسبة امتلاء 81% .

– سد مكسة بولاية الطارف بنسبة امتلاء 85% .

– سد كيسير بولاية جيجل بنسبة امتلاء 83% .

– سد تاغاريست بولاية خنشلة بنسبة امتلاء 82% .

– سد تابلوط بولاية جيجل بنسبة امتلاء 92% .

– سد ولجة ملاڨ بولاية تبسة بنسبة امتلاء 86% .

– حجم المياه بسد الموان بولاية سطيف بلغ 7 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء 6%، تُضخ منه 100 الف متر مكعب يوميا .

هذه نسبة امتلاء السدود بعد الأمطار المسجلة بعدة ولايات

ويوم 10 نومفبر 2021، كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، إن نسبة امتلاء السدود المستغلة عبر كامل التراب الوطني 32.58 % بعد كميات الأمطار التي سجلت في العديد من ولايات الوطن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

وسجل ارتفاع منسوب المياه المخزنة عبر 75 سدا عبر الوطن بسبب كميات الأمطار المتساقطة التي عرفتها العديد من الولايات هذه الأيام الأخيرة وأن منسوب المياه المسجل إلى غاية الأربعاء بلغت 18.550.600 م3، إذ وصلت الكمية الإجمالية الحالية المخزنة على مستوى كل السدود المستغلة إلى 2.3 مليار م3, أي نسبة امتلاء بـ32.58 %.

وبخصوص وضعية الموارد المائية لكل منطقة، كشفت بيانات الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أن منسوب المياه المسجل في غرب الوطن بلغ 1.493.600 م3، حيث انتقلت الكمية المخزنة إلى 207.82مليون م3، أي نسبة امتلاء بـ22.60 %.

وبالنسبة لمنطقة الشلف، بلغ المنسوب المسجل 2.734.000 م3، حيث انتقلت الكمية المخزنة إلى 59ر288 مليون م3 ونسبة الامتلاء إلى 18.11 %.

وفي منطقة الوسط، تم تسجيل منسوب مياه في حدود 9.794.000 م3، حيث ارتفعت الكميات المخزنة إلى150.14 مليون م3 ونسبة الامتلاء إلى 86ر08 %.

أما منطقة الشرق، فقد بلغ منسوب المياه بها 4.529.000 م3، أي كمية مخزنة بـ 150.14مليون م3 ونسبة الامتلاء 8.86 %.

بخصوص حالة السدود عبر التراب الوطني، 10 منها سجلت نسبة امتلاء تفوق 80 %، على غرار كسير بجيجل (82.60%)، بوسيابة بجيجل (87.90%)، بني هارون بميلة (87.54%)، بني زيد بسكيكدة (23ر85 %)، سد زيت العنبة بسكيكدة (81.03%), سد ولجة ملاق بتبسة (87.86%)، تغاريست بخنشلة (82.33%)، سد مكسة بالطارف (86.35%)، واد التحت بمعسكر (95.40%) وفرقوق بمعسكر (99.22%). في حين، تضيف الوكالة، بلغت نسبة امتلاء 46 سدا أقل من 30 %.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال نهار اليوم، بلغت الكمية الإجمالية الموجهة لمختلف الاستعمالات انطلاقا من السدود 2.495.000 م3/اليوم، بما فيها 2.327.000 م3/اليوم للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و168.000 م3/اليوم للسقي.

المدير المركزي بالجزائرية للمياه لـ”الشروق نيوز”: النسبة مازالت ضعيفة في الوسط

وكشف المدير المركزي بالجزائرية للمياه حوشان رمضان لـ”الشروق نيوز”، الأحد 7 نوفمبر 2021، إن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت 32.26 بالمائة، بعد تساقط كميات معتبرة من الأمطار خلال الأيام الأخيرة.

وقال حوشان، إن نسبة امتلاء السدود في الولايات الوسطى مازالت ضعيفة وبلغت 8 بالمائة.

وحسب نفس المصدر، فكمية استهلاك المياه الشروب اليومية على المستوى الوطني بلغت 5.5 ملايين متر مكعب، وبالجزائر العاصمة وحدها بلغت 750 ألف متر مكعب.

وشدد على أن نسبة تغطية شبكة توزيع المياه الشروب عبر كامل التراب الوطني بلغت 97 بالمائة، وتهدف الشركة حسبه إلى توزيع المياه بشكل يومي مع حلول الصيف المقبل.

وكشف نفس المتحدث إن ديون الجزائرية للمياه بلغت 70 مليار دينار.

والخميس 4 نوفمبر 2021، كشف وزير الموارد المائية، كريم حسني، أن نسبتها بلغت 26 بالمائة، واصفا الوضعية الحالية بغير المرضية.

وقال الوزير حسني، أن 22 سدا على مستوى الوطني شهد تراجعا كبيرا في معدلات الامتلاء.

وأشار وزير الموارد المائية إلى وفي إطار توفير الماء الشروب للمواطنين، قامت مصالح الوزارة بإنجاز عدد من مراكز تحلية مياه البحر لتخلص من ندرة المياه.

مسؤول بوزارة الموارد المائية: انخفاض حاد في منسوب السدود عبر 22 ولاية

وكان الأمين العام لوزارة الموارد المائية، إسماعيل عميروش قد كشف، يوم 28 جوان 2021، إن البلاد تشهد منذ ثلاث سنوات حالة من الجفاف المستمر مما أدى الى انخفاض حاد في منسوب مياه السدود بـ 22 ولاية بوسط وغرب البلاد.

وكشف عميروش لدى حديثته لبرنامج ” ضيف التحرير” للقناة الإذاعية عن تسجيل انخفاض في كمية الأمطار بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة عن المعدلات المعهودة، وهو ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه بالسدود التي تمول الجزائر العاصمة الى أقل من 15 بالمائة .

وأكد المسؤول ذاته بأن الوزارة لجأت الى مخططات استعجاليه على مستوى عشرين ولاية من أجل سد حاجيات المواطنين بهذه الولايات ومنها الجزائر العاصمة.

وتقتضي هذه المخططات أولا ترشيد وتقنين استهلاك المياه وثانيا اللجوء إلى المياه الجوفية من خلال الإسراع في انجاز المشاريع الخاصة بحفر العشرات من الآبار والمقدر عددها 175 بئرا في غضون 03 أشهر المقبلة .

وعن الحلول الإستعجالية المتاحة حاليا، أكد اسماعيل عميروش بأنه لا مفر من خيار اللجوء للمياه الجوفية وحفرالمزيد من الآبار للسنوات الثلاث القادمة وخصوصا بسهل متيجة والعاصمة حيث تم اطلاق برنامج استعجالي يقضي بانجاز ما لايقل عن 120 بئر جديد بتمويل من الدولة.

واعترف اسماعيل عميروش بان خيار اللجوء إلى استخراج المياه الجوفية سيؤثر على المخزون العام للبلاد بوسط البلاد ولكنه أشار الى أنه يجري البحث في تطوير حلول تقنية مع الوكالة الوطنية للموارد المائية لإعادة تجديد مخزون البلاد من المياه الجوفية بسهل المتيجة بطريقة اصطناعية عندما تتحسن الأوضاع .

واعتبر الأمين العام للوزارة بأن هذه المشاريع تعد حلولا ظرفية وأن الخيار الاستراتيحي للدولة يكمن في الذهاب للاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر بحيث يُستهدف تغطية حاجيات البلاد من المياه بنسبة 50 بالمائة في غضون 2030.