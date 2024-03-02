وزير النفط العراقي: قمة الجزائر تلقى اهتماما كبيرا من جميع دول العالم

أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن قمة منتدى الدول المصدر للغاز، التي تنطلق أشغالها في الجزائر ستكون “ناجحة بامتياز”.

وفي تصريح أدلى به الوزير عقب حلوله بمطار الجزائر، لوكالة الأنباء الجزائرية، قال “قمة الجزائر تلقى اهتماما كبيرا ليس فقط من الدول الاعضاء بل من جميع دول العالم، على اعتبار أن الغاز يمثل الوقود الانتقالي الانجع في هذه المرحلة”، و مذكرا بان “الغاز يساهم بشكل كبير في التحول الطاقوي و تقليل الانبعاثات الملوثة”.

أكد المتحدث بأن الرهانات على قمة الجزائر كبيرة جدا، كما أن الدول المشاركة تعول عليها كثيرا في تجسيدا آمالها وطموحاتها، “نعول على هذه القمة و ننتظر منها الكثير”.

وأبرز المتحدث الامكانات الكبيرة التي يتمتع بها العراق في المجال النفطي، البترول والغاز، والدور الكبير الذي يلعبه في الأسواق العالمية، قائلا “العراق يتمتع باحتياط غازي و نفطي كبير، حيث يحتل المرتبة الخامسة عالميا في الاحتياط النفطي و الحادية عشرة في الاحتياط الغازي”.