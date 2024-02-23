-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: ثلوج تتعدى 10 سم عبر 21 ولاية إلى غاية الأحد
اقتصاد

وزير النفط والغاز الليبي يُبرز أهمية قمة الغاز بالجزائر

الشروق أونلاين
  • 91
  • 0
وزير النفط والغاز الليبي يُبرز أهمية قمة الغاز بالجزائر

قال وزير النفط والغاز الليبي، المهندس محمد عون، أن قمة الدول المصدرة للغاز، التي ستحتضنها الجزائر تكتسي “أهمية بالغة ” في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات.

وأشار الوزير الليبي إلى أن الدول المصدرة للغاز لديها مخزون ربما يفوق 70 بالمائة من احتياط الغاز في العالم, ما يعطي لهذا المنتدى “أهمية بالغة لكون دوله تساهم في تزويد مختلف مناطق العالم بالوقود الغازي سواء السائل منه أو الطبيعي”.

وأبرز المسؤول أن الجزائر وليبيا من ضمن دول القارة الإفريقية التي تصدر كميات كبيرة من الغاز إلى العالم، مثمنا “مساهمة دول المنتدى في التخفيف من أزمة نقص الوقود في أوروبا”والتي تكتسي أهمية خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

ورافع الوزير الليبي من أجل شراكة طاقوية مبنية على “الندية” والاعتراف بالمصالح المشتركة” مع مراعاة ظروف العديد من الدول الإفريقية المنتجة والمصدرة للغاز.

وصرح في هذا الإطار قائلا: “يجب مراعاة ظروف كل دولة على حدى, خاصة الدول الأفريقية, التي تتوفر على ثروات طائلة”, مشددا على أن “الدول الإفريقية لم تستفد من هذه الثروات وحان الوقت الآن لتستفيد منها “.

كما دعا المسؤول الليبي إلى ضرورة أن تتوحد الدول الإفريقية في ما يتعلق بشبكات الغاز والكهرباء والمياه والطرقات والسكك الحديدية بما يضمن مصالحها, وحتى مصالح الدول الأخرى”.

مردفا بأنه: “يمكن ربط هذه الدول بشبكات الكهرباء وغيرها على غرار خطوط الغاز.

وفي نفس السياق، جدد وزير النفط والغاز الليبي الدعوة إلى أن تتوحد المنظمات المهمة في القارة الإفريقية مثل الاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، للعمل وفق ما يخدم مصالح دولها”, مشيرا إلى أن هناك “أكثر من 600 مليون إفريقي غير مربوط بالكهرباء.

وذكر الوزير بأن القارة الإفريقية لديها ثروات هائلة سواء الطاقوية (الغاز أو النفط ) أو الثروات الطبيعية و الزراعية و الحيوانية, و بالتالي لا بد أن يحيا الأفارقة حياة كريمة وفق ما تتوفر عليه قارتهم من ثروات.

وشدد عون على أن الدول الإفريقية ليست ضد الشراكة مع الأجانب أو مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة, لكن يجب أن تكون الشراكة لمصلحة الطرفين, مصالح متساوية ليس فيها حيف أو ظلم لأي دولة بل قائمة على ‘الندية’ ومراعاة للظروف التي مر بها العالم الثالث.

مقالات ذات صلة
أزيد من 68 مليار دينار كتعويضات لمنتجي الزيت الغذائي في 2023

أزيد من 68 مليار دينار كتعويضات لمنتجي الزيت الغذائي في 2023

الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط يطلق منتجات جديدة في الصيرفة الإسلامية

الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط يطلق منتجات جديدة في الصيرفة الإسلامية

لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

هيئة المهندسين المعماريين تدعو لتشييد مستودعات تخزين الحبوب بمعايير ونوعية جيدة

هيئة المهندسين المعماريين تدعو لتشييد مستودعات تخزين الحبوب بمعايير ونوعية جيدة

الميزان التجاري يسجل فائضا بـ10.42 مليار دولار

الميزان التجاري يسجل فائضا بـ10.42 مليار دولار

الرئيس تبـون يعقد اجتماع عمل حول مناطق التجارة الحرّة

الرئيس تبـون يعقد اجتماع عمل حول مناطق التجارة الحرّة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد