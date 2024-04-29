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اقتصاد

وزير النقل: أصلحنا 5000 حاوية كانت مهملة

الشروق أونلاين
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وزير النقل: أصلحنا 5000 حاوية كانت مهملة

 كشف وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، عن برنامج طموح تشتغل عليه هيأته الوزارية، لتطوير مجال الشحن بصيغه الثلاث، البحري والبري والجوي، لتقليل التكاليف التي تتكبدها الخزينة العمومية في عمليات الاستيراد والتصدير.

وفي كلمة له، خلال افتتاح الطبيعة السابعة للمعرض الدولي للنقل واللوجيستيك “لوجيترانس”، كشف الوزير زهانة، عن قرب إصدار “جهاز تنظيمي لتمكين تاهيل واعادة وضع 5000 حاوية مهملة على ارض الوطن بعد اصلاحها وتاهيلها للاستعمال وفي المرحلة الثانية مرافقة صناعة حاويات جديدة”، وهو المجال الذي يكلف الخزينة العمومية اموال كبيرة خلال عمليات الاستيراد والتصدير.

وتطرق الوزير زهانة في كلمته أمام الحضور، على الاجراءات المتخذة في مجال النقل البحري الذي يضمن توجيه 95 من المائة من التجارة الخارجية، من خلال إنشاء شركة جديدة للنقل البحري، “كنان الجزائر”، بعد دمج كل من “كنان نورد” و “كنان ميد” التابعتين لمجمع النقل البحري الجزائري، وذلك بتمكين الشركة الجديدة من استغلال كل اسطولها البحري المكون من 13 سفينة شحن بحري ومواصلة اقتناء سفن اخرى، لا سيما سفن نقل السوائل الصلبة والحبوب والكلينكر وسفن الدحرجة لنقل المقطورات لتصدير المنتجات الزراعية.

وبخصوص النقل الجوي، قال وزير النقل، بأنه يحتل نسبة هينة في السوق بسبب ضعف طاقته الاستيعابية، بحيث هناك طارة واحدة في هذا المجال، مع غياب فضاءات واسعة للشحن منصات لوجستية ومستودعات وغرف تبريد، لذا سيشهد تعزيز في طاقاته الاستيعابية من خلال تحويل طائرات إلى الشحن، كاشفا عن رغبة بعض المستثمرين الخواص في الاستثمار في هذا النمط من النقل.

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