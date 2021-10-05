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الجزائر

وزير النقل: استقبلنا 28 طلبا لإنشاء شركات للنقل الجوي والبحري

الشروق أونلاين
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وزير النقل: استقبلنا 28 طلبا لإنشاء شركات للنقل الجوي والبحري

استقبلت وزارة النقل 28 طلبا من طرف متعاملين اقتصاديين للحصول على ترخيص لإنشاء شركات متخصصة في النقل الجوي والبحري.

وأوضح وزير النقل عيسى بكاي، على هامش مراسم توقيع اتفاقية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر، أنه تم إيداع إلى غاية الثلاثاء 14 طلبا لإنشاء شركات طيران و14 طلبا لإنشاء شركات متخصصة في النقل البحري.

وبالإضافة إلى ذلك، استقبلت الوزارة طلبات كثيرة- يقول الوزير- في ميدان سفن النزهة على مستوى الموانئ والمنتزهات على غرار منتزه “الصابلات” بالجزائر العاصمة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن “الدولة تشجع الاستثمار الخاص في قطاعي النقل الجوي والبحري من أجل تحسين الخدمات وزيادة المنافسة في السوق.”

وفيما يخص وضعية الخطوط الجوية الجزائرية، أفاد بكاي أنه يجري تنفيذ برنامج إصلاحات داخلية لهذه الشركة العمومية يتضمن إنشاء فروع متخصصة لتمكينها من رفع مستوى التسيير بها وتحسين تنافسيتها.

وعلى رأس هذه الفروع، سيتم إنشاء شركة متخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات، حسب الوزير الذي لفت إلى الإمكانيات الضخمة التي تزخر بها الجوية الجزائرية على مستوى ورشة الصيانة بالدار البيضاء.

وأوضح بكاي أن هذه الشركة ستكون موجهة لتغطية الطلبات على المستوى الإقليمي والإفريقي.

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