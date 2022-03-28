وزير النقل الجديد يلتقي إدارة شركة السكك الحديدية

ترأس وزير النقل الجديد، منجي عبد الله، الإثنين، اجتماعا مع المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة (سانتياف) للاطلاع على نشاطات الشركة وخدماتها.

وأوضح بيان للوزارة أن المدير العام للمؤسسة قدم عرضا تفصيليا حول مختلف نشاطات الشركة و الإمكانيات المتوفرة لديها ونظم تسييرها ومجالات نقل المسافرين والبضائع، كما تم التطرق إلى المشاريع المنجزة في الآونة الأخيرة على غرار الخطوط الجديدة للسكة الحديدة عبر ربوع الوطن، وكذا مشاريع الربط قيد الإنجاز و مختلف المشاريع المستقبلية لتوسيع الشبكة.

وأفاد البيان أن الوزير ذكر بأهمية هذه الشركة الحيوية والتي تعتبر مؤسسة مواطنة لما توفره من خدمات لنقل المسافرين و البضائع، كما أنها توجد في صميم التزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته القاضية بالاعتماد على السكك الحديدية والنقل الموجه في فك العزلة على مختلف المناطق عبر الوطن ومعالجة مشكل الازدحام في المدن الكبرى، وكذا مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملية نقل البضائع كوسيلة لوجيستية فعالة، مع التأكيد على تحسين الخدمات التي يجب أن ترقى إلى تطلعات المواطنين.