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اقتصاد

وزير النقل: الخط الجوي الجزائر-أديس بابا سيفتح آفاقا اقتصادية وتجارية

الشروق أونلاين
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وزير النقل: الخط الجوي الجزائر-أديس بابا سيفتح آفاقا اقتصادية وتجارية
وزير النقل يوسف شرفة

أكد وزير النقل يوسف شرفة، الجمعة، بأديس بابا، أن فتح الخط الجوي الرابط بين الجزائر والعاصمة الإثيوبية سيفتح آفاقا جديدة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية. 

وأشار الوزير شرفة إلى أن “فتح الخط الجوي المباشر تجسيدا لإحدى الالتزامات الرئيسية لقائدي البلدين عبد المجيد تبون، وساهلي ورك زودي”.

“وأن زيارة رئيسة جمهورية إثيوبيا إلى الجزائر شهر جويلية 2022 تضمنت الالتزام بفتح خط جوي مباشر بين العاصمتين، ومن شأنه أن يساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لعلاقات التعاون الثنائي”، يضيف المتحدث نفسه.

ومن جهته، قال المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان، أن خط الجزائر- أديس أبابا المباشر هو الوجهة الدولية الـ46 للشبكة الخارجية للشركة الجزائرية والوجهة الإفريقية التاسعة.

وأضاف: “سيساهم هذا الخط في حركية المسافرين والعائلات والمستثمرين الجزائريين الذين أصبح بإمكانهم التنقل بكل أريحية وبين الراغبين في استعمال مطاري الجزائر وأديس أبابا للسفر إلى وجهاتهم المختلفة”.

للإشارة فإن وزير النقل كشف عن إطلاق خطوط جوية جديدة مباشرة مع عدد من عواصم الدول: دوالا الكاميرونية، العاصمة الفنزويلية “كاراكاس” وأبيجان بكوت ديفوار. وذلك في الأشهر القليلة القادمة.

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