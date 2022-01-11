-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير النقل: العمل بالموانئ 24/24 ساعة

الشروق أونلاين
  • 308
  • 0
وزير النقل: العمل بالموانئ 24/24 ساعة

دعا وزير النقل عيسى بكاي إلى الإلتزام بتعليمة الوزير الأول القاضية بضمان العمل لـ24/24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهذا عبر جيمع الموانئ

وجاءت تعليمة بكاي خلال ترؤسه الإثنين أشغال الإجتماع المخصص لمناقشة الحوصلة السنوية لأنشطة الأمن البحري والمينائي.

 وتم خلال هذا الإجتماع، حسب بيان الوزارة تقديم عرض حول مختلف الإجراءات والتدابير الأمنية، خاصة أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية (ISPS CODE).

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التدابير و الإجراءات المتخذة سمحت بتقييم أمن المنشآت المينائية والسفن مع وضع مخططات أمنية مناسبة لاعتمادها والتحقق من صحتها.

كما ذكَر بكاي بأهمية وحيوية هذه المنشآت التي تلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني وفي التبادلات التجارية، حيث أن 95 ٪ منها يتم عن طريق البحر.

مقالات ذات صلة
سوء استعمال المبيدات يحول الخضر والفواكه إلى قنابل صحية

سوء استعمال المبيدات يحول الخضر والفواكه إلى قنابل صحية

هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أطراف تربويّة تسعى إلى غلق المدارس لأغراض خاصّة!

أطراف تربويّة تسعى إلى غلق المدارس لأغراض خاصّة!

أخبار الجزائر ليوم السبت 08 جانفي 2022

أخبار الجزائر ليوم السبت 08 جانفي 2022

أعوان الرقابة للإشراف على بيع الزيت في المحلات

أعوان الرقابة للإشراف على بيع الزيت في المحلات

إغلاق تام لمخابز قسنطينة إلى موعد غير معلوم

إغلاق تام لمخابز قسنطينة إلى موعد غير معلوم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد