وزير النقل: العمل بالموانئ 24/24 ساعة

دعا وزير النقل عيسى بكاي إلى الإلتزام بتعليمة الوزير الأول القاضية بضمان العمل لـ24/24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهذا عبر جيمع الموانئ

وجاءت تعليمة بكاي خلال ترؤسه الإثنين أشغال الإجتماع المخصص لمناقشة الحوصلة السنوية لأنشطة الأمن البحري والمينائي.

وتم خلال هذا الإجتماع، حسب بيان الوزارة تقديم عرض حول مختلف الإجراءات والتدابير الأمنية، خاصة أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية (ISPS CODE).

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التدابير و الإجراءات المتخذة سمحت بتقييم أمن المنشآت المينائية والسفن مع وضع مخططات أمنية مناسبة لاعتمادها والتحقق من صحتها.

كما ذكَر بكاي بأهمية وحيوية هذه المنشآت التي تلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني وفي التبادلات التجارية، حيث أن 95 ٪ منها يتم عن طريق البحر.