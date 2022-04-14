وزير النقل: خط للنقل البحري بين العاصمة وتيبازة.. قريبا

أعلن وزير النقل عبد الله منجي، اليوم الخميس، عن فتح خط النقل البحري الرابط بين الجزائر العاصمة وولاية تيبازة خلال الصائفة القادمة.

وأوضح عبد الله منجي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن هذه الخطوة تندرج في إطار استغلال الشريط الساحلي لتطوير النقل البحري للمسافرين بين المدن الساحلية.

جاء ذلك خلال رده على سؤال شفوي للنائب أحمد ربحي عن حزب جبهة التحرير الوطني يتعلق بإمكانية إنشاء محطات مينائية في مجال النقل البحري للمسافرين ونقل البضائع ما بين المدن الساحلية.

وبهذا الخصوص، كشف الوزير عن وجود عدة مشاريع قيد الدراسة لفتح خطوط بحرية أخرى ما بين المدن الساحلية “خاصة تلك التي تحتوي على محطات بحرية “.

وأضاف أنه قد تم منح خمسة حقوق امتياز وعشرة موافقات مبدئية لاستغلال خدمات النقل البحري للمسافرين ونقل البضائع، إلى جانب منح تراخيص لاستغلال نشاطات النقل البحري الحضري ونشاط النزهة.

أما بالنسبة للمحطات المينائية، لفت منجي إلى مشروع إنجاز المحطة المينائية لعنابة التي بلغت نسبة الأشغال بها 90 بالمائة.

وسيتم تسليم هذه المحطة المينائية نهاية العام الجاري 2022، في حين لا يزال مشروع المحطة المينائية للغزوات قيد الدراسة.