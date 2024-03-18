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اقتصاد

وزير النقل: عدم دفع ثمن تذاكر الترامواي يؤثر سلبًا على مداخيل “سيترام”

الشروق أونلاين
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وزير النقل: عدم دفع ثمن تذاكر الترامواي يؤثر سلبًا على مداخيل “سيترام”
ح.م
ترامواي سطيف

في مستهلّ زيارته إلى سطيف، حلّ وزير النقل محمد الحبيب زهانة يوم الإثنين، بمقر مؤسسة سيترام. التي تشرف على تشغيل ترامواي المدينة.

حيث استمع زهانة، حسب ما ذكره بيان للوزارة، إلى عرض مفصل حول قطاع النقل بالولاية، وعن مؤسسة سيترام، وما تقدمه من خدمات.

وفي هذا السياق، دعا الوزير القائمين على تسيير المؤسسة إلى “تكثيف المراقبة، وحملات التحسيس التوعوية للمواطنين، قصد التقليل من ظاهرة التحايل وعدم دفع ثمن التذاكر”.

وقال الوزير إن هذه الظاهرة “تؤثر سلبًا على مداخيل الشركة”. مؤكدا “وجوب خلق ميثاق أخلاقي بين المتعاملين، وضرورة احترام معايير السلامة”.

كما دعا الوزير إلى “تقديم خدمة ترقى لتطلعات ساكنة الولاية. خاصة أن هذا المكسب يعتبر وسيلة حيوية، تساهم في تخفيف الضغط و الازدحام المروري”.

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