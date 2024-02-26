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وزير النقل في زيارة “مفاجئة” إلى مطار الجزائر الدولي

الشروق أونلاين
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وزير النقل في زيارة “مفاجئة” إلى مطار الجزائر الدولي
ح.م
مجسّم لمطار الجزائر الدولي

قام وزير النقل محمد الحبيب زهانة مساء الإثنين بزيارة مفاجئة إلى مطار الجزائر الدولي. للوقوف على جاهزية مرافق المنشأة، قبيل عقد أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

حيث تفقد زهانة، حسب ما ذكره بيان للوزارة، مختلف مرافق المطار. وآخر التحضيرات لاستقبال الوفود المشاركة في القمة.

وخلال الزيارة، شدد الوزير على “توفير جميع الإمكانيات والوسائل. لضمان خدمة ترقى إلى مستوى هذا الحدث الدولي الذي تحتضنه البلاد”.

وفي إطار التحضيرات الجارية للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، قام وفد هامّ من المسؤولين يوم السبت، بزيارة تفقدية لمطار الجزائر الدولي.

إذ تنقّل كل من وزيري النقل والمالية، إلى جانب ‏الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى المطار. لمعاينة “مدى جاهزية هذه المنشأة، لاستقبال ‏ضيوف الجزائر”.

كما حضر في هذه الزيارة التفقدية المدير العام ‏للأمن الوطني، والمدير العام للجمارك. للوقوف على “تنفيذ التعليمات المتعلقة بتقليص آجال مسار الركاب، للوصول ‏إلى المعايير المعترف بها دوليا”.‏

وتُعقد القمة بتاريخ 2 مارس 2024، على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فيفري. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 دولة عضوا، و7 دول بصفة “مراقب”. ويمثل المنتدى 69 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و51 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وعُيّن مختار سعيد مديوني في 19 فيفري الجاري، رئيسا مديرا عاما لشركة تسيير مصالح و منشآت مطار الجزائر، خلفا لمحمد الصالح كواش.

ويتربّع مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائر، على مساحة قدرها 1200 هكتار. وهو يضمّ 3 محطات للركاب بسعة إجمالية تقدّر بنحو 18 مليون مسافر سنويا.

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