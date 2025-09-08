وزير النقل يأمر بتحديد الموانئ القابلة للتخصّص في تصدير الإسمنت

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن

أسدى وزير النقل السعيد سعيود يوم الإثنين، تعليمات بفحص ودراسة كافة الموانئ الوطنية. قصد تحديد الموانئ القابلة للتخصّص في تصدير مادة الإسمنت.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد ترأس الوزير سعيود اجتماعًا تنسيقيًا مع الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، والمدراء العامين للموانئ.

وخصّص هذا الاجتماع لدراسة “السبل الكفيلة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلّقة بتخصيص ميناء موجّه لتصدير مادة الإسمنت“.

حيث أسدى الوزير “تعليمات صارمة بضرورة فحص ودراسة كافة الموانئ الوطنية. قصد تحديد الموانئ القابلة لتخصيصها لتصدير مادة الإسمنت في أقرب الآجال”.

“مع الإسراع في استكمال الدراسات التقنية والتنظيمية اللازمة، لضمان الانطلاق الفعلي لهذه العملية في ظروف جيدة”، يضيف المصدر.