-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن

وزير النقل يأمر بتحديد الموانئ القابلة للتخصّص في تصدير الإسمنت

الشروق أونلاين
  • 31
  • 0
وزير النقل يأمر بتحديد الموانئ القابلة للتخصّص في تصدير الإسمنت
ح.م
وزير النقل

أسدى وزير النقل السعيد سعيود يوم الإثنين، تعليمات بفحص ودراسة كافة الموانئ الوطنية. قصد تحديد الموانئ القابلة للتخصّص في تصدير مادة الإسمنت.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد ترأس الوزير سعيود اجتماعًا تنسيقيًا مع الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، والمدراء العامين للموانئ.

وخصّص هذا الاجتماع لدراسة “السبل الكفيلة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلّقة بتخصيص ميناء موجّه لتصدير مادة الإسمنت“.

حيث أسدى الوزير “تعليمات صارمة بضرورة فحص ودراسة كافة الموانئ الوطنية. قصد تحديد الموانئ القابلة لتخصيصها لتصدير مادة الإسمنت في أقرب الآجال”.

“مع الإسراع في استكمال الدراسات التقنية والتنظيمية اللازمة، لضمان الانطلاق الفعلي لهذه العملية في ظروف جيدة”، يضيف المصدر.

مقالات ذات صلة
صفقة بنصف مليار دولار لتصدير المعدات الكهربائية الجزائرية إلى غرب إفريقيا

صفقة بنصف مليار دولار لتصدير المعدات الكهربائية الجزائرية إلى غرب إفريقيا

وحدات إنتاجية لوزارة الدفاع الوطني تُشارك في معرض التجارة البينية الإفريقية

وحدات إنتاجية لوزارة الدفاع الوطني تُشارك في معرض التجارة البينية الإفريقية

ابتكارات سويسرية لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر

ابتكارات سويسرية لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر

البحث العلمي والابتكار.. بوابة الجزائر نحو الريادة الإفريقية

البحث العلمي والابتكار.. بوابة الجزائر نحو الريادة الإفريقية

توقيع مؤسسات جزائرية لعقود تتجاوز 300 مليون دولار

توقيع مؤسسات جزائرية لعقود تتجاوز 300 مليون دولار

شباب اختاروا إفريقيا على “قوارب الموت”.. قصص نجاح من الجنوب!

شباب اختاروا إفريقيا على “قوارب الموت”.. قصص نجاح من الجنوب!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد