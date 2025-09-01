وزير النقل يبحث تعزيز التعاون مع سلطنة عمان

قام وزير النقل، السعيد سعيود، أمس الأحد بزيارة عمل إلى سلطنة عمان على رأس وفد من إطارات الوزارة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وحسب بيان لوزارة النقل فإن الوزير عقد مباحثات موسعة مع نظيره العُماني، سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تم خلالها الاتفاق على توسيع مجالات التعاون لتشمل دراسة سبل تعزيز الربط الجوي بين الجزائر وعمان، وتطوير التعاون في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ، إضافة إلى دراسة التعاون في إصلاح وبناء السفن، وتعزيز التكوين في المجال البحري والمينائي.

كما شارك الوفد الجزائري في فعاليات اختتام الملتقى الخليجي حول التنقل الأخضر، الذي احتضنته مدينة صلالة، بحضور عدد من وزراء دول الخليج ودول عربية أخرى.

وعلى هامش الملتقى، حضر وزير النقل العرض التقديمي الذي نظمه الجانب العُماني حول المركبات الكهربائية، في إطار جهود سلطنة عمان للتحول نحو التنقل الأخضر المستدام.