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اقتصاد
خلال زيارة العمل التي قادته إلى جمهورية التشيك:

وزير النقل يتحادث مع نظيره التشيكي

الشروق أونلاين
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وزير النقل يتحادث مع نظيره التشيكي
وزارة النقل
وزير النقل أثناء لقائه مع نظيره التشيكي.

أجرى وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، محادثات مع نظيره بجمهورية التشيك، مارتن كوبكا، أين تطرق الطرفان إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومختلف فرص التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة بقطاع النقل، وعلى وجه الخصوص النقل الجوي، من خلال دراسة مشروع الإتفاق الجوي بين البلدين.

وحسب ما أفادت به الوزارة في بيان، مساء أمس الخميس 15 فيفري، يقوم وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، بزيارة عمل إلى جمهورية التشيك، على مدار ثلاثة أيام، مرفوقا بوفد من الإطارات ومسيري المؤسسات القطاعية.

الوزير كانت له لقاءات مع مسؤولين في غرفة التجارة لجمهورية التشيك، وعدد من المتعاملين الإقتصاديين في مجال النقل. حيث قام الوزير والوفد المرافق له، بزيارة ميدانية إلى مجمع صناعة الحافلات (IVECO BUS)، وكذا مجمع صناعة الطائرات (AIRCRAFT).

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