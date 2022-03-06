وزير النقل يتفقد قاعدة الصيانة التابعة للجوية الجزائرية

تفقد وزير النقل عيسى بكاي، الأحد، قاعدة الصيانة التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار هواري بومدين الدولي.

وأوضح بيان لوزراة النقل أن الوزير وقف على مختلف الورشات المخصصة لتصليح وصيانة الطائرات لاسيما المستودعات الكبرى وأقسام التخزين و قطع الغيار، وكذا المخبر الخاص بتجارب المحركات.

وأشاد الوزير بالمقومات المهنية والتقنية التي تتوفر عليها هذه القاعدة، التي يعول عليها لتكون قطبا قاريا وجهويا في مجال صيانة الطائرات، مؤكدا على توفير جميع الظروف والإمكانيات البشرية والمادية لخلق ديناميكية في هذا المجال على الصعيد المحلي و الإقليمي.