وزير النقل: يجب العمل بالموانئ على مدار 24 ساعة و7/7 أيام

أكد عيسى بكاي وزير النقل، الخميس، أن السلطات العليا للبلاد تراهن على المنشآت المينائية لتكون القوة الضاربة والمحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية، موجها إلى ضرورة العمل بها 24/24 ساعة و7/7 أيام.

وجاءت تصريحات الوزير خلال ترأسه اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية والرؤساء المدراء العامون للموانئ التجارية.

وقدم خلال الاجتماع مدراء الموانئ التجارية عروضا حول النشاطات والحركية على مستوى هذه المنشآت الحيوية، ومختلف المشاريع المسطرة للرفع من أداءها وجعلها أكثر نجاعة على الصعيد الاقتصادي.

وفي هذا الشأن، أكد الوزير أن المنشآت المينائية توجد في صميم أهداف الحكومة الرامية إلى ترقية حجم الصادرات والتحكم في السلسلة اللوجيستية التي يلعب فيها قطاع النقل دورا محوريا.

من جهة أخرى، طالب بكاي بالإسراع في إنشاء منصات خاصة بالتصدير ووضع مخطط للتخفيف من الضغط المسجل على بعض الموانئ على غرار ميناء العاصمة، والسعي إلى إيجاد توازن بين الموانئ الوطنية فيما تعلق بالحركية التجارية.

كما دعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهود لجعل هذه الموانئ أكثر تنافسية، والتحكم أكثر في مدة عبور البضائع وتقليصها خاصة المواد الواسعة الإستهلاك، وكذا إسترجاع الحاويات في وقتها المحدد لتجنب الغرامات المترتبة عن تأخرها.

وفي الأخير شدد السيد الوزير، على ضرورة التماشي مع هذه الإستراتيجية الجديدة لتطوير الموانئ الوطنية، من خلال التحول من نمط إداري في التسيير إلى نمط تجاري وذلك عبر تنفيذ تعليمات الوزير الأول بالعمل 24/24 ساعة و7/7 أيام وبخدمات ترقى إلى تطلعات المتعاملين الإقتصاديين.