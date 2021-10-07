وزير النقل يجري حركة جزئية مست 18 مديرا ولائيا

أجرى وزير النقل عيسى بكاي، الخميس، حركة جزئية في سلك مديري النقل مست ثمانية عشر مديرا ولائيا.

وأوضح بيان لوزارة النقل، الخميس أن الحركة تهدف إلى تعيين مدراء في مناصب كانت شاغرة لتحسين أداء القطاع على المستوى المحلي وترقية رؤساء المصالح المتواجدين على مستوى مديريات النقل والذين أثبتوا كفاءتهم في أداء مهامهم.

كما أوضح البيان أن الحركة ضمت إجراء تحويلات للمدراء الذين تجاوزت فترة مهامهم خمس سنوات على مستوى الولاية وذلك لإعطاء نفس جديد للقطاع.

وأشار البيان أن الوزراة ستواصل تقييم أداء المدراء وجاهزيتهم قصد الوصول إلى تسيير ناجع للقطاع على المستوى المحلي واللجوء الى حركة دورية كلما تطلب الأمر.

وفيما يلي أسماء مدراء النقل بالولايات المعنية بهذه الحركة:

طارق دهيمي، بالأغواط – جمال حفحوف، بباتنة – بلخير بن عمر، بتلمسان – عمار فصيح، بالجلفة – عاج بوعوني، بجيجل – محمد شوقي حملاوي، بسطيف – إلياس حابس، بسعيدة – مصطفى قادة بالفار، بسيدي بلعباس – صليح عزيز، بعنابة – عزيز بن خنوف، بقالمة – بومدين رياض، بمستغانم – خالد طلحة، بمعسكر – الطاهر حقاص، بوهران – صلاح الدين براهيمي، بالطارف – إسماعيل بن عائشة، بغرداية – زهير مقراش، بغليزان – عيسى بلولة، ببرج باجي مختار – حسين بوشامة، بالمنيعة.