وزير النقل يدعو إلى الاسراع باتلاف المواد الخطيرة بالمطارات والموانئ

دعا وزير النقل عيسى بكاي، الأحد، إلى إتلاف المواد الخطيرة المتواجدة على مستوى بعض الموانئ والمطارات، وإلى التكفل بها ومعالجتها طبقا لتوصيات اللجنة الأمنية على مستوى وزارة الداخلية.

وحسب بيان لوزارة النقل فقد “ترأس السيد وزير النقل عيسى بكاي مساء الأحد 09 جانفي 2022، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و الرؤساء المدراء العامون و المدراء العامون للمجمعات و المؤسسات القطاعية، ويتعلق الأمر بكل من مجمع (TRANSTEV)، (LOGITRANS)، (SERPORT)، (GATMA)، ومؤسسة (SNTF)، (ANESRIF)، (INFRAFER)، (AIR ALGERIE)، و(AIR ALGERIE CARGO)، (ENNA)، (EGSA)، (SGSIA)، (AOTUA)، (ETUSA)”.

وأوضح “بخصوص عملية إتلاف المواد الخطرة المتواجدة على مستوى بعض الموانئ والمطارات، دعا السيد الوزير إلى التكفل بها فورا ومعالجتها طبقا لتوصيات اللجنة الأمنية المنصبة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”.

وأضاف “حيث خصص هذا اللقاء للإطلاع على وضعية هذه المؤسسات القطاعية وتقييم نشاطاتها ومدى تفاعلها مع الواقع الذي يعيشه المواطن”.

وتابع “حيث أكد السيد الوزير بداية على الظرف الاستثنائي الذي تعرفه البلاد بسبب جائحة كوفيد 19 والأهمية التي توليها الحكومة لهذا الأمر البلاد وطلب من القائمين على تسيير هذه الشركات تقديم حصيلة عملية التلقيح والنسب المتوصل إليها، وفي هذا الشأن شدد الوزير على ضرورة رفع هذه النسب بالتحسيس وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لحث العمال على التلقيح”.

وأردف “من جهة أخرى، طالب السيد الوزير برفع مستوى الأداء الإتصالي والإعلامي للمؤسسات القطاعية مع إعداد مخططات متوازنة و ناجعة تغطي جميع جوانب نشاطات هذه الشركات حتى يتسنى للمواطن الحصول على المعلومة بتفاصيلها وفي حينها من خلال مختلف المنصات والقنوات الإتصالية“.

وأكد السيد الوزير على أهمية إنشاء البطاقية التقنية للنقل التي تحمل جميع المعلومات الخاصة بالمؤسسات ومجال نشاطها ومختلف جوانبها التنظيمية.