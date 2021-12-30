وزير النقل يستقبل وفدا برلمانيا موريتانيا

استقبل وزير النقل عيسى بكاي، الخميس، وفدا برلمانيا موريتانيا يضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية المختار ولد خليفة، ومرافقين له من الجمعية الوطنية الموريتانية.

وأوضح بيان لوزراة النقل، الخميس، أن الوزير بكاي، نوه خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مذكرا بإرادة الوزارة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف قطاعات النقل، لتسهيل وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين ومع باقي دول الجوار الإفريقي.

من جانبه، عبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل، وعلى وجه الخصوص النقل البري بين البلدين، بعد توصل الطرفين إلى الاتفاق على انجاز الطريق الرابط بين ولاية تندوف و مدينة الزويرات الموريتانية.

واتفق الطرفان على تعميق النقاش و الدراسة من أجل الوصول إلى حلول هادفة بشأن فتح الخط الجوي بين البلدين، أخذا بعين الاعتبار توجيهات السلطات العليا في البلدين في هذا المجال.