وزير النقل يعاين حافلات “ايتوزا” المحطمة

عاين وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الأحد، الأضرار التي مسّت 19 حافلة تابعة للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري “ايتوزا”.

وخلال عملية المعاينة التي أجراها الوزير زهانة، في الجزائر العاصمة، استنكر الاعمال التخريبية التي تسبب فيها أنصار شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، منشطي نصف نهائي كأس الجمهورية، مؤكدا في الوقت ذاته بأن هذه الأعمال قد تسببت في تسجيل خسائر مادية وأثرت سلبا على نوعية وجودة خدمة النقل الحضري العمومي لمؤسسة “ايتوزا”.

وأمر الوزير زهانة، القائمة على مؤسسة “ايتوزا”، “باصلاح الحافلات في أقرب وقت ممكن واعادتها إلى الخدمة”، وعدم تعطيل مصالح المواطنين المعتمدين في تنقلاتهم على هذه الحافلات.