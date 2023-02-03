وزير النقل يعلق على قضية أسعار تذاكر الجوية الجزائرية

تحدث وزير النقل كمال بلجود، الخميس، عن قضية أسعار التذاكر المطبقة من قبل الجوية الجزائرية نحو بعض الوجهات الأوروبية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الاسئلة الشفوية أن شركة الخطوط الجوية “تعرض باقة من الأسعار الترويجية على جميع خطوطها والتي لاقت رواجا كبيرا لدى العديد من الزبائن”.

وأشار بلجود إلى أن الأسعار كانت مرتفعة بسبب جائحة كورونا حيث كانت الرحلات جد محدودة مقارنة بالطلب.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن قطاعه “بصدد تحضير مشروع إعادة هيكلة الشركة”، مشيرا أن المشروع “سيقدم للحكومة ويعرض في مجلس الوزراء”.

من جهة أخرى، كشف وزير النقل عن عودة أسطول النقل الجوي التابع للخطوط الجوية الجزائرية للخدمة بكامل طاقته ابتداء من شهر مارس المقبل، خصوصا بعد عودة 11 طائرة للخدمة تخضع حاليا لعملية صيانة دورية.

وفي سياق تحسين مجال النقل الجوي، ذكر بلجود، بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي لتحسين النقل الجوي من خلال اقتناء 15 طائرة واستئجار 7 أخرى، بالإضافة لفتح المجال أمام الخواص للإستثمار، مضيفا أن “المفاوضات انطلقت” في هذا الشأن.

وفي رده على سؤال حول تكثيف الرحلات على مستوى مطار تقرت، أكد بلجود أن الجوية الجزائرية “تتابع الطلب” وأنه سيتم فتح خطوط جديدة “حين تتوفر الشروط اللازمة”، مشيرا إلى أن ” فتح أي خط جوي جديد مقرون بمردوديته الاقتصادية وحجم الطلب”.